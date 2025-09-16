Pilar será sede de las 2° Jornadas de Propiedad Horizontal Bonaerenses 2025

El próximo 19 de septiembre, el Hotel Howard Johnson Pilar recibirá a administradores, profesionales y proveedores del sector en el marco de las 2° Jornadas de Propiedad Horizontal Bonaerenses 2025, organizadas por CACYCU (Cámara de Administración de Comercios y Complejos Urbanísticos de Pilar) y CAPHPBA (Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires).

La actividad contará con un programa completo de disertaciones y espacios de intercambio, abordando temáticas centrales para la gestión de consorcios, barrios privados y complejos urbanísticos. La inscripción es libre y gratuita a través de www.cacycu.org/jornadas.

Programa destacado

10:00 – Acreditación y desayuno

11:00 – Discurso de apertura

11:30 – Manejo de datos e imágenes. Responsabilidad del Administrador – Dr. Raúl Castro

12:45 – Responsabilidad civil y disciplinaria del administrador – Dr. Gerardo Rodríguez Arauco

13:50 – Dominio: la importancia del título perfecto a la hora de ejercer derechos – Dr. Franco di Castelnuovo (Colegio de Escribanos de la Pcia. de Bs. As.)

14:45 – Barrios privados preexistentes. Modelos de adecuación – Dr. Marcos Hernández – Dr. Ariel Giménez

16:50 – El espacio Cámaras y la actividad

17:45 – Salud mental en la propiedad horizontal. Prevención y herramientas – Lic. Fernanda Aguirre

18:50 – Barrios privados en formación: del fideicomiso al consorcio. Gastos de inversión y expensas – Dr. Federico Chiesa

19:30 – Cierre

Una cita para el sector

La jornada busca actualizar conocimientos, compartir experiencias y fortalecer el trabajo conjunto entre administradores, cámaras y profesionales vinculados a la propiedad horizontal y los desarrollos urbanísticos.