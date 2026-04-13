Pilar será sede de una capacitación sobre cuidado de personas abierta a la comunidad

El próximo sábado 18 de abril desde las 9.30 hs en Av. Tomás Márquez 1160 se realizará una jornada formativa destinada a quienes se desempeñan o se interesan en el cuidado de personas. La iniciativa es organizada por SOMOS RED junto a R.O.S.Pi, y busca brindar herramientas prácticas y conocimientos fundamentales en esta área. Inscripciones aqui https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC5jQaorY5eqEqi9x0CGB1qQeWgGcYnEgQcHKa0JAPG-c9dQ/viewform?usp=publish-editor

La acreditación comenzará a las 9:30 horas, mientras que el inicio de las actividades está previsto para las 10:00 horas. Al finalizar, se entregarán certificados de asistencia.

Se trata de la segunda capacitación titulada “Cuidando al que cuida – Primeros pasos”, una jornada pensada para fortalecer el rol de quienes acompañan a otras personas, tanto en el ámbito familiar como profesional.

El encuentro contará con la participación de un equipo interdisciplinario de especialistas, entre ellos Karina Giardino, Cintia Bosco, Carla Riccio y Liber Torres, además de las trabajadoras sociales Elena Hallberg, Lorena Girado y Patricia Gautter.

La capacitación está dirigida a todo público interesado en el cuidado de personas, sin necesidad de contar con experiencia previa, y tiene como objetivo brindar herramientas básicas para mejorar la calidad del acompañamiento y el bienestar tanto de quienes cuidan como de quienes reciben cuidados.

Desde la organización destacaron la importancia de generar estos espacios de formación y encuentro, en un contexto donde el cuidado de personas cobra cada vez mayor relevancia social.

La actividad se presenta como una oportunidad para adquirir conocimientos, compartir experiencias y fortalecer redes comunitarias en torno a una temática clave para la comunidad.