Pilar vivirá una noche única con “Maktub”: 25 años de danza árabe celebrados en un show inolvidable

El próximo sábado 13 de septiembre, de 21 a 00 horas, Pilar será escenario de una velada diferente: la cena show árabe Maktub, organizada por Anabel Aiello, pionera en la enseñanza de danzas árabes en la ciudad, que celebra así sus 25 años de trayectoria como bailarina. El evento se realizará en Juan B. Justo 362 e incluirá pizza libre, una bebida y un espectáculo artístico con música en vivo a cargo del reconocido maestro internacional Eduardo Shadrawi.

“Significa gratitud, porque hace 25 años inicié este camino sembrando sueños. Muchos los cumplí y otros los están cumpliendo mis alumnas, que hoy son profesoras y colegas. Eso para mí también es un sueño”, expresó Aiello en diálogo con Pilar Hoy Noticias.

El show contará con ocho bailarinas en escena, todas formadas en algún momento por Anabel, quienes hoy siguen su propio recorrido artístico. Entre ellas, su primera alumna Flor —que comenzó a bailar a los 8 años y recientemente regresó de una experiencia profesional en la India—, además de Carmen, Rocío, Val Jamel, Aldana, Vale y Eluu. “Lo vivo como un sueño realmente. Después de tantos años poder compartir estos momentos felices con personas que me eligieron como profe y que siguen en contacto conmigo es un regalo”, afirmó.

La elección del nombre Maktub no es casual: “Es una palabra árabe que significa ‘Estaba escrito’. Esta cena iba a ser pequeña, pero de pronto se sumaron ex alumnas y hasta alumnas de mis alumnas. Sentí que tenía que pasar, que estaba escrito”, explicó Aiello.

La bailarina destacó también la importancia de contar con Shadrawi, a quien conoció hace 20 años en un show en Capital y con quien retomó contacto recientemente: “Es un maestro increíble. Un honor traerlo a Pilar y que mis alumnas puedan aprender de él”.

La propuesta incluye además un cierre sorpresa y la presencia de fotógrafa y filmación profesional para registrar el evento. “No hay propuestas así en Pilar, suelen darse en Capital. Por eso quiero que el público local también tenga la posibilidad de disfrutar de este tipo de shows sin viajar”, agregó.

Finalmente, Aiello reflexionó sobre lo que significa la danza en su vida: “La danza es vida, es amor, es pasión, es alegría, es cuerpo y es renacer. El éxito para un bailarín es sentir, la fama es otra cosa. Yo elijo seguir celebrando la vida a través de la danza”