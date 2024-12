Pilar ya cuenta con el presupuesto 2025 centrado en Salud, Educación y Desarrollo Social

Con ejes en Salud, Educación y Desarrollo Social, el Honorable Concejo Deliberante de Pilar aprobó en su última sesión el presupuesto del próximo año. El presupuesto 2025 fue aprobado por mayoría.

El cálculo de gastos y recursos para el año próximo alcanza los 341.000 millones de pesos. Las áreas de Salud, Educación y Desarrollo Social tienen destinado prácticamente la mitad del total presupuestado para el próximo año. Mientras que a las áreas de Infraestructura, Servicios Públicos y Seguridad les será destinado un 35% del presupuesto.

Durante el debate legislativo, el presidente del bloque del PJ, Silvio Rodriguez, afirmó que: “Estamos convencidos que lo más importante de nuestro gobierno son las personas que todos los días trabajan para que el Municipio mejore. Hoy, el presupuesto que presentamos contempla el compromiso que tenemos con los vecinos. El hospital de Derqui, el HCP, las 24 escuelas, los 8 polideportivos, son parte de las políticas públicas que tenemos para generar justicia social. Nuestro gobierno no abandona, no se achica. Nosotros no vamos a dejar de soñar y conquistar cada una de las cosas que pensamos”.

Asimismo, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, expresó: «Ratificamos el rumbo que siempre tuvo esta gestión, que es el de seguir transformando Pilar. Hoy somos un proyecto que va en un sentido completamente distinto a lo que plantea el gobierno nacional, nosotros reafirmamos que nuestros ejes van a ser los pilarenses, su educación, su salud, su desarrollo y ponemos el trabajo del estado municipal para los vecinos, para seguir acompañándolos. Nuestro compromiso siempre fue el de zanjar desigualdades y lo seguiremos haciendo con presencia del municipio, este año los números planteados vuelven a ratificar esa mirada”.

Por su parte, la titular de la Secretaría General del Municipio, Soledad Peralta, agregó: “El presupuesto sigue reflejando el sueño que tuvimos desde que asumimos el ejecutivo municipal: asegurar los derechos a partir de la educación, la salud y la inclusión en un momento en el que desde la administración nacional prima una mirada individualista y de retiro del Estado. Nosotros, con este presupuesto, estamos proponiendo otra mirada, la de estar cerca de las localidades, de nuestros barrios, de las necesidades de los vecinos en este momento tan difícil”.