Por fin una Peña para bailarines de Folclore en Piantao

El sábado 14 de marzo desde las 20 hs continúan las peñas en Piantao Club Cultural (Jorge Newbery 1467, B1630 La Lonja, Provincia de Buenos Aires) esta vez con la presentación del Trío Bacci – Ramirez – Bacci ofreciendo una noche de folclore que propone un repertorio totalmente bailable: zambas, gatos, huellas, chacareras, escondidos y bailecitos son algunas de las danzas que se podrán disfrutar. Entradas aquí https://piantaocc.com/event/70418-hector-bacci-gaston-ramirez Por más información y consultas comunicarse por las redes sociales https://linktr.ee/hectorbacci o al +54 9 11 5502-6856.
La formación está compuesta por:
Héctor Bacci (guitarra, bandoneón y voz)
Gastón Ramírez (guitarra y voz)
Y Cristian Bacci (bombo)
Estefanía Rodríguez (violín) como artista invitada.