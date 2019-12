Presentaron el Consejo Municipal Argentina y Pilar contra el hambre

El Intendente Federico Achával presentó el Consejo Municipal Argentina y Pilar contra el hambre, integrado por representantes de las áreas de Desarrollo Social, Salud, Educación y Economía Social del Municipio; así como por representantes del Conglomerado Industrial de Pilar, de la cultura, organizaciones sociales y de culto y sindicatos.

«Este acto representa la piedra angular de nuestra gestión, un punto de partida fundamental de lo que será un gobierno que, como plantea Alberto, empezará por los últimos para llegar a todos», declaró.

«Como lo dijimos el mismo día que asumimos tenemos un deber moral en la lucha contra el hambre. Sanar la herida en la que cayó nuestra sociedad es una tarea de todos y una prioridad impostergable. Por eso mismo presentar este Concejo es una de las primeras medidas que queríamos dar a conocer», remarcó.

El Intendente explicó que «Esta es una mesa que se abrió para todos aquellos que quieran ponerle fin a esta catástrofe social. Es una mesa que se va a poner a trabajar para poder hacer llegar a Pilar cada programa e iniciativa que el Estado nacional y provincial impulse para terminar con este flagelo».

«Queremos aunar los esfuerzos y trabajar de forma mancomunada. En ese sentido, otra de las funciones principales de esta mesa será impulsar y acercar a todas aquellas organizaciones privadas que quieran aportar soluciones y recursos para la lucha contra el hambre. Si por ejemplo una empresa de nuestro conglomerado Industrial quiere donar pan o leche y otro sector de la mesa, como puede ser un sindicato, quiere organizar la logística, nosotros desde el Municipio podemos sumat el conocimiento de los barrios y de las necesidades más urgentes».

«Nuestro rol será poner a disposición todo el conocimiento que tenemos como Estado para garantizar que la respuesta llegue y sea universal, brindando la información y el análisis de población sobre dónde están los principales focos a atender».

Achával reflexionó: «Al igual que en el país, en Pilar también la lucha contra el hambre será una política de estado. Porque en un país que es uno de los mayores productores de alimentos del mundo, no puede ser que tengamos a un 40,8% de la población viviendo en la línea de la pobreza, cifra que trepa al 42% en el Conurbano; y a un 8,9% de personas viviendo en la indigencia».

«No vamos a ser indiferentes a un chico que se va a dormir con dolor de panza producto del hambre. No vamos a ser indiferentes a la desesperación que sienten hoy esas madres o esos padres a la que no les alcanza la plata para llevar un plato de comida a la mesa de sus hijos. No vamos a permitir que un niño, una niña o un joven tenga que sufrir el hambre, condenando su futuro, siendo que un chico que no se alimenta difícilmente pueda estudiar o aprender».

Finalmente, cerró: «Vamos a trabajar para terminar con este flagel. Desde hoy queremos empezar a construir el Pilar de la igualdad y de la justicia social. Y estamos convencidos de que hacerlo tiene que ser un compromiso de todos».

El Consejo está integrado por: Lourdes Filgueira, jefa del bloque de concejales del Frente de Todos; Paula González, Secretaria de Desarrollo Social; Soledad Peralta, Secretaria General; Damián Espíndola, Subsecretario de Educación; Valeria Domínguez, Subsecretaria de Economía Social; Claudia Pombo, concejal del Frente de Todos; Edith Domínguez, presidenta de SCIPA; Sergio González, del Sindicato de Químicos; Cecilia Aguilar del Sindicato de Gastronómicos de Pilar, subsede de la seccional San Martín; Roxana Pombo; Ana Almada, de Serpaj; el periodista Diego Brancatelli; Julio García, representante de Cáritas; José Coronel, del MUP (Movimiento Unidad Popular); Liliana Ruiz, de Corriente Clasista Combativa; Marcela Helber, del Movimiento Evita Pilar; Silvana Arias, de la Confederación de Trabajadores Populares; Lourdes Warachi, de Somos Barrios de Pie; Samuel Ayala, pastor de la iglesia Casa de Fe de Derqui; Facundo Garobi, presidente del Consejo Pastoral de Pilar y José Ruiz Díaz, de MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos).

Lourdes Filgueira

«Me alegra que estemos sentados en esta mesa. Sé que detrás de cada uno de los que está acá hay mucha gente más que trabaja todos los días para terminar con el hambre, y eso nos da la esperanza de que este problema se convierta por fin en una prioridad».

«Este es el primer decreto formal que planteó Federico en su gestión y eso marca una visión. Pero también hay una visión en la conformación de esta mesa. Si bien este tema se podría tratar como una política pública e implementarse directamente desde el Municipio, creemos profundamente que es mucho más lo que se puede lograr con cada uno de los que estamos acá. Vimos cómo el gobierno anterior abordó un tema tan sensible como la emergencia alimentaria con un uso político y electoral. Esta mesa busca todo lo contrario: generar la mayor efectividad y transparencia en la respuesta a un problema tan sensible como el hambre».

Paula González

“Federico, desde el primer día que asumí en mi nuevo rol, nos pidió que abordemos desde la Secretarí de Desarrollo el tema del hambre. Entendiendo el importante rol que cumplen los comedores y merenderos en nuestros barrios, el lunes tomamos la decisión de duplicar al cantidad de alimentos secos que recibían desde el Municipio. Las cantidades que el intendente anterior les daba en muchos casos era vergonzosa”.

“Sin duda tenemos una gran responsabilidad desde nuestra Secretaróa y nuestra área. Pero esa responsabilidad no la podemos asumir solos. El tema del hambre es muy complejo y requiere una mirada integral, y para eso es necesario dejar de pensar en salidas individuales y trabajar colectivamente”.

Edith Domínguez

«Celebramos esta iniciariva. Como cámara de comercio trabajaremos para colaborar y contribuir a que cada vez más personas se puedan insertar en el mercado laboral. Es ingrato ver que a veces no se llega a cubrir un salario digno para los que trabajan y que eso hace que una necesidad tan básica como el alimento no se llegue a cubrir. Tenemos el compromiso de revertir esa situación».

Valeria Dominguez

“Los movimientos sociales junto con los sindicatos y las iglesias han tenido un rol fundamental en la lucha de estos 4 años y por eso estamos hoy acá. Yo creo que sin esa unidad, sin esa luhca el daño hubiera sido mucho mayor. Siempre planteamos que los primeros que sufren son los últimos de la fila. Esa tiene que ser nuestra principal preocupación y en ese sentido estoy feliz por conformar esta mesa en donde hay muchísimos sectores que se comprometen».

Damián Espíndola

«Me enorgullece poder decir que, desde antes de ausmir, Federico ya estaba pensando en las escuelas abiertas de verano y en cómo estar preparados para asistir a los chicos y aumentar el cupo de alimentación. El hambre no se toma vacaciones, y la situación hoy es crítica y nos obliga a ponernos a trabajar sin espera».