Presidente Derqui recibirá la “Copa GM Faustino Oro” de ajedrez

El próximo domingo 7 de junio, Presidente Derqui será escenario de un importante encuentro ajedrecístico con la realización de la Copa GM Faustino Oro, un torneo que reunirá a jugadores y aficionados de distintas edades en el Club Municipal Lionel Messi. Quienes deseen obtener más información o realizar consultas pueden comunicarse al teléfono 11-6035-9065.

La competencia es organizada por el Club de Ajedrez Presidente Derqui y contará con modalidad de juego 10+5, un sistema dinámico que combina rapidez y estrategia, muy utilizado en competencias modernas.

El evento se desarrollará en el marco del programa internacional “Year of Chess in Education 2026”, impulsado junto a la FIDE y la Federación Argentina de Ajedrez, promoviendo el ajedrez como herramienta educativa y de desarrollo intelectual.

La inscripción comenzará a las 11 horas, mientras que el inicio oficial del torneo está previsto para las 12 horas.

La copa lleva el nombre de Faustino Oro, joven prodigio argentino del ajedrez que se convirtió en una de las mayores promesas internacionales de la disciplina, inspirando a nuevas generaciones de jugadores.

Desde la organización destacaron que el torneo busca fomentar la participación comunitaria, el aprendizaje y el crecimiento del ajedrez en la región, consolidando a Derqui como un espacio activo para el desarrollo de este deporte.