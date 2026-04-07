Proponen funciones teatrales educativas para escuelas en el Teatro Gran Pilar

En Pilar, se presentó una innovadora propuesta cultural y pedagógica destinada a instituciones educativas: el ciclo “La escuela va al teatro”, que se desarrollará en el Teatro Gran Pilar durante el ciclo lectivo 2026. El próximo miércoles 3 de junio habrá doble función para elegir a las 10 y a las 15 hs. Para más info Carla Prediger | +54 9 230 436-0948

La iniciativa apunta a estudiantes de nivel primario y busca integrar el teatro como una herramienta de aprendizaje, complementando los contenidos curriculares con una experiencia artística significativa. Según se detalla en la propuesta, las funciones están diseñadas para adaptarse a los distintos grados y abordar temáticas clave como valores y convivencia, educación emocional, cuidado del medio ambiente, literatura, efemérides, ciencias, inclusión y diversidad.

Desde la organización destacaron que el objetivo no es solo ofrecer un espectáculo, sino generar un recurso pedagógico que pueda trabajarse antes y después de la función en el aula. En ese sentido, cada obra incluirá una guía didáctica para docentes, con actividades previas y posteriores, además de propuestas de escritura, debate y producción artística.

Asimismo, se contempla la posibilidad de realizar espacios de intercambio con los actores, permitiendo a los estudiantes profundizar la experiencia y reforzar contenidos desde una perspectiva participativa.

Las funciones se llevarán a cabo en el Teatro Gran Pilar, con modalidad adaptable por ciclo (primer y segundo ciclo de primaria), duración acorde a las edades y la posibilidad de coordinar fechas especiales según los proyectos institucionales de cada escuela.

“Creemos profundamente que el arte no es un complemento, sino un aliado fundamental del aprendizaje”, señalaron desde la organización, remarcando el valor del teatro en el desarrollo de la creatividad, la empatía, la expresión y la comprensión.

Las instituciones interesadas podrán solicitar más información sobre obras, fechas y costos, y coordinar propuestas personalizadas de acuerdo a sus necesidades. Carla Prediger | +54 9 230 436-0948

La iniciativa se presenta como una oportunidad para fortalecer el vínculo entre educación y cultura, acercando a los estudiantes de Pilar a experiencias formativas innovadoras y enriquecedoras.