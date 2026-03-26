Propuesta inmersiva en Temaikèn durante Semana Santa

Fundación Temaikèn invita a ser parte de la Misión Planeta Vida, una experiencia inédita en el país que combina fantasía, tecnología y un llamado a la acción: salvar la Tierra. Durante Semana Santa, Fundación Temaikèn espera a las familias en el Bioparque para vivir Planeta Vida, una experiencia sensorial 360, 5D inmersiva y con tecnología Ultra 12K que te va a llenar de emociones, aprendizajes y diversión.

Planeta Vida es una experiencia inmersiva 360° pensada para niños, jóvenes y adultos, en donde podrán recorrer y viajar por los diferentes ecosistemas con los que la Fundación trabaja, combinando innovación, tecnología, conservación y con un gran llamado a la acción a todos los visitantes: “Salvar el planeta”.

Planeta Vida comienza desde su exterior, con una ambientación escenográfica y paisajismo de entorno, que invita a ser parte de la historia que convoca a los futuros tripulantes. “Con Planeta Vida buscamos generar una experiencia superadora. Nos propusimos transformar la emoción en compromiso, que los visitantes sean mucho más que espectadores. Que en este viaje se maravillen con la naturaleza, se emocionen y se unan en esta misión como guardianes del planeta Tierra”, indica Paula Gonzalez Ciccia, directora del área de Educación, Conservación y Ciencia de la Fundación.

Con esta nueva propuesta, Fundación Temaikèn vuelve a confirmar su compromiso con la conservación de todas las especies y los ecosistemas a través de la educación a todos los visitantes del Bioparque.

Planeta Vida está disponible para todos los visitantes del Bioparque de miércoles a domingos y feriados, desde las 10:00 hs hasta las 18:00 hs. Durante Semana Santa, permanecerá abierto todos los días, excepto el Viernes Santo. No tiene un costo adicional a la visita.

Información general:

Las compras de entradas, promociones y reserva de fechas de visita se realizan en : ecommerce.temaiken.org.ar

Descuentos y beneficios: https://www. temaiken.org.ar/promociones-y- beneficios

El Bioparque se encuentra en Ruta Provincial 25, a 1 kilómetro de la Ruta Panamericana ramal Escobar- Campana Ruta Nacional 9 . B1625 Belén de Escobar, Buenos Aires.