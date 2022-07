Quejas en el Concejo Deliberante por la falta de atención a los proyectos

El concejal Juan Martín Tito se queja y presenta una ordenanza para que se publiquen todos los proyectos presentados por los concejales en el Honorable Concejo Deliberante de Pilar. Sería una novedosa manera para los vecinos de Pilar, ya que se podrá saber qué proyectos se presentan semanalmente.

Juan Martín Tito, concejal de Avanza Libertad, en estas semanas, realizó una publicación en Facebook acerca de este pedido, cuya publicación decía: “Esta semana, presentamos en el Concejo Deliberante del Pilar una ordenanza para que se publiquen todos los proyectos presentados por los concejales. De esta forma, los vecinos pueden saber qué proyectos se presentan semanalmente y quienes los elaboraron. Más transparencia es mejor calidad democrática”

En esta publicación muestra públicamente la ordenanza presentada en el Honorable Concejo Deliberante del Pilar. Hace mención también de la Ley Nacional N° 27.275, “Derecho de Acceso a la Información Pública”, la cual tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública.

“El pedido es debido a que no nos tratan ningún proyecto en la comisión, no se aprueba, mucho menos en la sesión. Desde Avanza Libertad, somos el partido político que más proyectos presentó y lamentablemente no se pueden llevar a cabo”, comentó Juan Martín Tito, concejal de Avanza Libertad en Pilar, en diálogo con Pilar Hoy Noticias. “Son proyectos viables, aptos para el presupuesto de Pilar, no son proyectos que demandan política o vender humo, sino que son proyectos que son para la vida de los pilarenses, entonces la verdad que es una lástima”, agregó, acerca de los proyectos que se presentaron y no fueron aprobados.

“Es un proyecto que le va a cambiar la vida a la gente con poco presupuesto y la verdad que si, ojala que cambien un poco esta manera de hacer política”,concluyó Tito.

Se espera que esta ordenanza haga efecto, ya que este pedido hará más transparente la gestión pública acerca de los proyectos que se realizan en el Concejo Deliberante de Pilar.