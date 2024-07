Real Pilar lanzó app de beneficios para sus socios

El Real Pilar Fútbol Club lanzó una app web de beneficios para sus socios. Se trata de la Comunidad Real Pilar www.comunidadrealpilar.com una cuponera de descuentos en comercios de la zona y todo el país, exclusiva para socios de la institución.

«Si vivís en Pilar es más barato ser socio y adherirte a la Comunidad que NO serlo”, aseguran desde la entidad y agregan “si querés ahorrar no podés no adherirte a la Comunidad”.

Además, con el objetivo de potenciar al comercio pilarense, invitan a comerciantes y emprendedores a sumarse gratis con su descuento. Esto les dará visibilidad dentro de la app y atraerá clientes a su local.

«Buscamos crear una red local de comercios, industrias y usuarios, que genere un “ecosistema” que beneficie a todos», agregan los creadores de la iniciativa.

Datos de contacto y redes sociales en https://linktr.ee/comunidadrealpilar

Asociate y disfrutá de los beneficios

El usuario de la cuponera podrá gozar de descuentos en supermercados, restaurantes, educación, seguros, salud y belleza, gimnasios, entretenimiento, cines, turismo, pasajes, casas de comida, decoración y muchos rubros más.

Y en marcas como Diarco, Heladerías Daniel, Burger King, Mostaza, en locales del TOM, Megatlón, Arredo, entre muchas otras opciones.

Para acceder a la cuponera sólo se requiere ser socio con su cuota al día. Para asociarse ingresar aquí https://realpilarfutbolclub.com/socios

Al asociarse se obtienen de manera inmediata los siguientes beneficios: descuentos en todas las actividades; entradas a los partidos de local; alquileres de cancha y gastronomía en el predio; 10% de descuento en indumentaria deportiva, 20% en alquiler de canchas de fútbol; 50% en alquiler en canchas de tenis; promociones exclusivas en el Monarca Bar; acceso completo a la comunidad de Real Pilar; estacionamiento 100% bonificado en el predio y acceso exclusivo a la app con miles de descuentos www.comunidadrealpilar.com

Por otro lado, los socios pueden gozar de todas las instalaciones de su predio de 16 hectáreas donde funciona el campo de entrenamiento de Real Pilar Fútbol Club.

Dicho predio cuenta con:

6 canchas de fútbol 11 de césped natural

2 canchas de fútbol 7 de césped natural

1 canchas de fútbol 5 de césped natural

1 cancha de fútbol profesional destinada solamente para competir en AFA (césped natural)

1 cancha de fútbol 9 de césped sintético

3 canchas de fútbol 6 de césped sintético

También cuenta con gimnasio, confitería, cancha de voley, tenis, básquet y amplio estacionamiento.

Por este predio transitan un promedio de 800 personas por día en la semana y más de 1500 los fines de semana.

Sumá GRATIS tu negocio

Tanto comerciantes como emprendedores podrán sumarse a la cuponera logrando mayor visibilidad con un tráfico a la comunidad de 2.000.000 de personas. La alianza comercial es gratuita y no tiene ningún tipo de comisión.

Los comercios / emprendedores interesados en sumarse deberán ofrecer un descuento / promoción con sus determinadas bases y condiciones. Se firma un convenio enviado por Real Pilar para darle formalidad al acuerdo.

Se requiere enviar la descripción comercial describiendo el producto o servicio que comercializa y el rubro. Junto a la descripción el logo digitalizado y 3 imágenes representativas de la marca o de los productos. Y la información de contacto (redes, mail, whatsapp, etc)

El usuario/ socio de Real Pilar va a tener esta web desde su celular y va a poder canjear los beneficios desde allí. Con un código alfanumérico (elegido por ellos o por nosotros) se presentarán en la tienda física y al momento de abonar se lo mostrarán para que le

apliquen el descuento publicado. En caso de ser online, lo cargarán en la web del negocio y esta deberá validarlo.

Para un asesoramiento personalizado comunicarse al +54 9 2320 51-0161 o enviar un mail a info@clubrealpilar.com Más detalles y cómo sumar tu negocio en https://linktr.ee/comunidadrealpilar

Acerca de Real Pilar

Real Pilar Fútbol Club fue fundado el 17 de Febrero de 2017 en el partido de Pilar, y desde mediados de ese año compite en los torneos oficiales de la Asociación de Fútbol Argentino.

Su sede funciona en el estadio Carlos Barraza, donde también ejerce la localía, con una capacidad de 10.500 espectadores.

El presidente de la institución es César Mansilla, quien además fue uno de sus socios fundadores.

El equipo actualmente milita en la Primera C, categoría a la que accedió tras lograr el ascenso desde la Primera D en el 2019.

Ese mismo año dió uno de los mayores batacazos de la historia del fútbol argentino, al eliminar por la Copa Argentina al Club Atlético Vélez Sarsfield, de Primera División.

Real Pilar también compite en las divisiones juveniles e Infantiles de AFA, con la participación de más 500 chicos en su gran mayoría proveniente de las diversas localidades del partido de Pilar.

Como parte de su crecimiento institucional, el club posee también un amplio y moderno complejo deportivo, ubicado junto al Hospital Austral.

El Predio de la Comunidad Deportiva es uno de los mejores de su tipo a nivel nacional, comparable con el que poseen los más grandes clubes del país.

Sus instalaciones son permanentemente requeridas por equipos de la máxima categoría para realizar entrenamientos y pretemporadas, ya que posee equipamiento y canchas acordes al alto rendimiento.

Además de fútbol, se practican otros deportes como tenis, volley y basquet. También es sede de diversos eventos deportivos y culturales.

Más info https://linktr.ee/comunidadrealpilar