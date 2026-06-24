Refuerzan el sistema de salud de Derqui y de todas las localidades de Pilar

El intendente Federico Achával junto al titular de Gobierno, Santiago Laurent, y a la secretaria General, Soledad Peralta, recorrieron el Centro de Salud de Toro, en Presidente Derqui. Este espacio brinda atención médica de calidad a los vecinos de la localidad en la cercanía de sus casas.

Durante la recorrida, el jefe comunal expresó: “El Centro de Salud del barrio Toro es un espacio fundamental para fortalecer la prevención y seguir cuidando la vida de nuestros vecinos. Seguimos trabajando para acercar el sistema de salud a cada localidad».

Por su parte, Laurent declaró: “Para nosotros la salud es una prioridad, por eso construimos los centros de atención primaria que todos los días abren sus puertas y brindan atención a la comunidad”. En tanto, Peralta afirmó: “Trabajamos para que cada vecino y vecina de Pilar reciba la atención sanitaria que necesita cerca de su casa. Vamos a seguir trabajando para acercar la salud a cada barrio de Pilar».

El CAPS de Toro atiende todos los días y cuenta con clínica médica, pediatría, obstetricia, además de enfermería y vacunatorio. Posee ocho consultorios, además de salón de usos múltiples, sala de espera y otros espacios necesarios para cuidar a la comunidad.