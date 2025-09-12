Se inauguró ESTILO ART en La Aldea: visitala hasta el martes con ENTRADA LIBRE Y GRATUITA 

La muestra que bajo el lema “Utopía” propone una nueva forma de vivir el arte: libre, cercana y sin reglas podrá visitarse hasta el 16 de septiembre de 12 a 19 h. en La Aldea – Pilar (Ruta Panamericana Km 44, Ramal Pilar) con entrada y estacionamiento gratuito. Con presencia de más de 70 artistas, personalidades de la cultura y miembros de la ONG Amigos del Pilar, Estilo Art tuvo su Pre Opening el pasado miércoles. Pilar Hoy Noticias se sumó como Media Partner de la muestra.

Estilo ART es también una poderosa iniciativa solidaria impulsada y organizada por la ONG Amigos del Pilar: lo recaudado en la exposición se destinará a financiar becas para atención odontológica infantil en nuestra comunidad.

A la inauguración asistieron Paula Cahen d’ Anvers, Javier Iturrioz (padrino de la muestra), Puli Demaría, Maru Botana, Gabriel Levinas, Eleonora Cole, entre otras personalidades.

El espacio está pensado para que todos puedan disfrutar del arte actual, sin necesidad de conocimientos previos. La muestra reúne una diversidad de estilos, técnicas y miradas: pintura, arte digital, fotos intervenidas, objetos escultóricos, dibujos y más, todas obras emplazadas en La Aldea, un lugar único de Pilar. Cada obra refleja algo único de quien la creó, y todas juntas componen un relato colectivo sobre cómo se ve y se siente el arte hoy.

Hay todo un pabellón destinado a ART Lab, con el lujo de la presencia de Gonzalo Solimano que comparte su experiencia de arte digital interactivo proponiendo un fascinante viaje.

En Estilo Art, las obras se despliegan como una experiencia multidisciplinaria que invita a transitar distintos mundos, todos conectados por la sensibilidad y la innovación. Allí, se pueden recorrer espacios curados por reconocidas galerías donde presentan obras que dialogan entre sí y marcan su propia impronta artística. A pocos pasos, museos de trayectoria y grandes divulgadores del arte contemporáneo suman su mirada, enriqueciendo la propuesta con profundidad y contexto.

A su vez, el arte digital ocupa un importante espacio, con instalaciones interactivas y obras exclusivas. En este sentido, en Estilo Art pueden observarse las obras seleccionadas y ganadoras del Concurso Nacional de Arte Digital, organizado junto a Arte Online y la Universidad del Salvador.

La muestra también da lugar a nuevas voces en un sector especialmente dedicado a artistas independientes y emergentes de Pilar y Zona Norte, con obras que invitan a descubrir lo que está naciendo en el arte local. Descubrí todos los expositores aquí https://estiloart.com.ar/expositores.php

También hay un espacio de encuentro con la Casa de Artistas. Donde se da un diálogo entre el diseño, la arquitectura y el arte contemporáneo que invita a repensar los procesos creativos desde distintas miradas.

Al final del recorrido, quienes visiten Estilo Art pueden pasear por un shop de objetos artísticos y de autor, pensados para llevarse una parte de la experiencia a su casa. Todo esto se complementa con espacios gastronómicos que invitan a hacer una pausa, compartir lo vivido y seguir explorando.

Por todo esto, en ESTILO ART el arte no se contempla desde afuera: se vive, se pregunta, se toca y se transforma. Es una experiencia pensada para conectar, para abrir la mirada y para sentir que el arte está más cerca que nunca.

Ganadores del Concurso Nacional de Arte Digital

Durante el pre opening tuvo lugar la entrega de premios a los ganadores del Concurso Nacional de Arte Digital, organizado junto a Arte Online y la Universidad del Salvador.

Los premiados fueron:

 1er premio. CENTINELA de Natalia Scuzarello

 2do premio NADADORA de Mirta Bermegui

 3er premio RETRATOS CODIFICADOS de Mirta Pilar Vellani

 1ra mención: SUMERGIR de Santos Aguilar y Uma Cole

 2da mención: NATURALEZA DEL RUIDO de Román Gomes y Nico Colledani

 3ra mención: LA FORMA DEL FUTURO de Ángeles Ceruti

Obras de arte con propósito

La muestra Estilo Art es organizada por la ONG Amigos del Pilar. Desde 1996, esta organización ha trabajado incansablemente para mejorar la calidad de vida de niños en situación de vulnerabilidad. Con más de tres décadas de aportes solidarios, siguen realizando la emblemática exposición Estilo Pilar, reconocida como un foco cultural y activo para la Zona Norte. Este año, Amigos del Pilar amplía y reafirma su legado de impacto lanzando Estilo Art. Cada visita, cada obra y cada participación suman directamente a esta causa vital.

• Entrada gratuita

• Cuándo: del jueves 11 al martes 16 de septiembre

• Horario: de 12:00 a 19:00 hs

• Dónde: La Aldea – Ruta Panamericana Km 44, Ramal Pilar