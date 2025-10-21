Se realiza la Expo Arte y Expo Fotografía del Polo Educativo Pilar en Paseo Champagnat

Hasta el 10 de noviembre podrá visitarse una nueva edición de la Expo Arte y Expo Fotografía en Paseo Champagnat (Ramal Pilar Km Ramal Pilar Km. 54,5, Pilar). La iniciativa organizada por el Polo Educativo es con entrada libre y gratuita. Las obras están exhibidas en los pasillos del paseo comercial y puede visitarse en horario del centro comercial (de 10 a 21 hs)

En esta oportunidad se exhiben obras de alumnos de los siguientes colegios: Apdes Pilar (Los Candiles – Los Caminos), Bede’s Grammar School, Brick Towers College, Colegio Arrayanes, Colegio del Pilar, Colegio Norbridge, Dailan School & Sports, Godspell College, Los Robles, Lucero Norte, Noth Hills, Northern International School, Northfield School (Sedes: Nordelta y Puertos), Saint Mary of the Hills School, SGS – Loma Verde Bilingual School y St. Matthews College North.

Como cada año, la Expo Arte y Expo Fotografía, es una muestra anual organizada por el Polo Educativo, es un evento que reúne a las principales instituciones educativas de la zona en una celebración del talento y la creatividad de los estudiantes. El público podrá disfrutar de una variedad de disciplinas artísticas, todo en un ambiente accesible y abierto a la comunidad.

Muchos de los colegios participantes preparan sus obras a lo largo de todo el año exclusivamente para ser presentadas en esta exposición, mientras que otros eligen los mejores trabajos realizados por sus alumnos para exhibirlos en el evento.

Podrán verse las más variadas técnicas en cada uno de los atriles exhibidos en la planta baja y primer piso del centro comercial.

De esta manera, con variadas técnicas, los alumnos participantes muestran a la comunidad sus dotes artísticas, que con anterioridad habían mostrado previamente exhibieron de manera virtual en la Exposición que el Polo Educativo realiza por sus redes sociales.

El objetivo de la entidad es que los vecinos que estén caminando por Paseo Champagnat se deleiten con obras de alumnos de los colegios de la zona.

