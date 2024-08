Se realizó el 1er Torneo de Ajedrez COPA FERRETERÍA LIMA

El 1er Torneo de Ajedrez COPA FERRETERÍA LIMA se llevó a cabo el 28 de julio y tuvo una gran convocatoria, más de 30 jugadores de todas las edades, desde niños de 5 años hasta adulto mayores de 70 años se hicieron presente en el Centro de Jubilados Presidente Derqui, ubicado en Sucre 265. No solo asistieron los vecinos de Pilar, la convocatoria alcanzó a vecinos de otras localidades amantes del ajedrez.

Se consagró campeona invicta del torneo Guadalupe Meyeregger. Hubo más 12 premiados entre trofeos y medallas en todas las categorías. Sub 14; Sub 18 y mejor performance a alumnos de nuestra escuela.

“El arbitraje fue excelente y el compañerismo de los competidores es para destacar. Estoy muy contento y orgulloso de mis compañeros. Nunca pensé que mi loco sueño iba a salir tan bien. Agradezco a Pilar Hoy Noticias, porque desde que publicaron el evento, el celular no paró de sonar para anotarse al torneo y para informarse por las clases de ajedrez, estoy muy agradecido a ustedes”, contó Luis Silva, organizador del torneo, en diálogo con Pilar Hoy Noticias

El agradecimiento se extendió a los profesores Rubén, Francisco y Cristian que junto a Oriana arbitraron el torneo. También hacia los auspiciantes y comercios de la zona que apoyan al deporte ciencia: Ferretería Lima, Distribuidora Chucho, Panadería Boragno y un sin fin de vecinos y amigos. Y no podía faltar un agradecimiento a la comisión del Centro de Jubilados Pte. Derqui que cedieron gentilmente el lugar

Para más información sobre el club de ajedrez y clases gratuitas comunicarse con Luis Silva 11 6035 9065