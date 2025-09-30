Se viene la 32ª Fogata de Los Cardales: Un Encuentro Artístico y Cultural en la Plaza Mitre

La comunidad de Los Cardales se prepara para vivir un fin de semana lleno de arte, cultura y emoción con la 32ª edición de la Fogata de Los Cardales, un evento tradicional que reúne a vecinos y visitantes en un espectáculo único. Los festejos comienzan el viernes y se sucederán hasta el sábado en la Plaza Mitre de la localidad. Se trata de un evento gratuito abierto a toda la comunidad, a total beneficio del sistema de salud, instituciones educativas y deportivas.
La programación es la siguiente:
Viernes3 de octubre: La Previa
– Patio de comidas con opciones gastronómicas variadas
– Show de música en vivo
Sábado 4 de octubre
– 8:00 hs: Acreditación para participantes de la carrera
– 10:00 hs: Apertura del Patio Gastronómico y sector de Artesanos
– 14:00 hs: Actividades para niños
– 18:00 hs: Muestra de danza
-20:30 hs: Fiesta de Fuego
– Percusión Alexis Mezger
– Fuego y violín Abril de Cabo
– Show de Fuego Xibalbart’s
Un despliegue artístico que convierte a la Plaza Mitre en un escenario de luz color y sonido.
La Fogata de Los Cardales es organizada por el Grupo Fogata de Cardales, con la colaboración de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz y el Centro Cultural Cardales
– Email: fogataloscardales@gmail.com
– Facebook: Fogata de Los Cardales
– Instagram: @fogataloscardales