Se viene la elección de la Reina de los Estudiantes 

Ya se encuentra abierta la inscripción para participar de la selección de la Reina de los Estudiantes que representará a CABA en la Fiesta Provincial de Los Estudiantes de Buenos Aires. La elección será el 30 de julio de manera virtual y pueden participar quienes estén cursando el secundario y tengan entre 15 y 18 años.

Para poder participar de la Fiesta Provincial de los Estudiantes los requisitos son: tener entre 15 y 18 años y concurrir a la escuela secundaria. Inscripción ngaylozano@gmail.com o 0230 4556403

La elección a Reina de los Estudiantes será el 30 de julio de manera virtual, esto es una ventaja ya que “muchas chicas no se anotan porque no tienen traslado o vestido de gala para la presentación. Este año no necesitan tanto, al ser virtual, se las hacen grabar un video casero y no necesitan un súper vestido”, afirma María Cristina Antón, vecina de Villa Rosa y Diseñadora de Modas y Directora de la Escuela de Modelos y Misess Mc Model’s, en diálogo con Pilar Hoy Noticias.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes, donde se elige a la Reina Nacional, se realiza todos los años en Jujuy. Debido a la pandemia, en el año 2020 no se llevó a cabo la fiesta, por lo que si todo sigue como está, será presencial este año. De esta manera, según Antón, es posible que se elijan dos representantes de la Provincia de Buenos Aires, una por CABA y otra por AMBA. “Si las chicas están en condiciones de viajar enviaremos a dos, siempre es una ventaja porque por cualquier inconveniente que tenga una de las dos, por lo menos queda una para la provincia”, indicó la Diseñadora de Modas a Pilar Hoy Noticias.

La selección se hará el 30 de julio debido a que todo se resolvió de manera rápida y deberán preparar a las chicas seleccionadas. Además, de ser necesario, María Cristina Antón viajará con ellas como su diseñadora ya que en Jujuy tienen diferentes presentaciones con diversos trajes.

