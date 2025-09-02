Se viene la Noche de la Pizza y la Empanada

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Pilar invitan a los comercios del rubro a sumarse a LA NOCHE DE LA PIZZA Y LA EMPANADA que tendrá lugar el próximo 16 de septiembre.

Para participar, los comercios deberán ofrecer alguna de estas promociones especiales:

1️⃣ 3 tipos de pizzas al 50% + 3×2 en empanadas

2️⃣ Solo 3 tipos de pizzas al 50%

3️⃣ Solo 3×2 en empanadas

Los interesados en suamrse solo tienen que confirmar su participación completando el formulario en este link: https://sh1.sendinblue.com/3gl6wcumg79pfe.html?t=1755789561809

La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanada (Apyce), una asociación civil sin fines de lucro, organiza el evento «La Noche de la Pizza y la Empanada» que se realizará el 16 de septiembre.

El objetivo es que los comercios gastronómicos puedan aumentar sus ventas y atraer a miles de personas.

Para participar de forma gratuita, los dueños de pizzerías y empanaderías deben ofrecer promociones especiales. Los locales participantes aparecerán en un mapa oficial que ayudará a los clientes a descubrirlos.