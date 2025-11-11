Se viene una nueva edición del FRAPPÉ SUNSET EDITION — WINE & COCKTAILS en Pilar

Frappé presenta una nueva edición de su experiencia al aire libre: FRAPPÉ SUNSET EDITION – Wine & Cocktails, un encuentro pensado para disfrutar el atardecer entre vinos, coctelería, música y sabores este Viernes 14 de noviembre desde las 19:30 hs en el Patio de Frappé Pilar – Panamericana km 42,5 (Edificio Blue Building). Reservas por WhatsApp: 11 5806-6658
Se trata de una experiencia sensorial al aire libre. Un evento boutique diseñado para quienes disfrutan descubrir vinos, vivir experiencias y compartir momentos. Al aire libre, con música, y el encanto del atardecer, los invitados podrán degustar vinos, cocktails y espumantes seleccionados especialmente para la ocasión.
Participarán bodegas y marcas destacadas del mundo del vino y la coctelería:
• Vistalba
• Marchiori & Barraud
• Kaiken
• Cruzat
• La Fuerza Vermouth
• Sur Gin
• Mumm
• Emilia Cocktails
La propuesta se marida con finger foods y productos gourmet, como:
• Gauchitas (papas fritas gourmet)
• Lacasa (chocolates)
VALOR Y RESERVAS
Entrada: $38.000
Incluye degustación de vinos y cocktails + picada + chocolates.
Los cupos son limitados para asegurar una experiencia personalizada.
SOBRE FRAPPÉ
Frappé es una vinoteca y espacio de experiencias que combina selección de vinos, delicatessen gourmets y eventos culturales. Con una fuerte impronta en la curaduría y puesta en escena de cada propuesta, Frappé se posiciona como un lugar donde el vino trasciende la compra: se vive, se aprende y se comparte.