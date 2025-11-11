Se viene una nueva edición del FRAPPÉ SUNSET EDITION — WINE & COCKTAILS en Pilar

Frappé presenta una nueva edición de su experiencia al aire libre: FRAPPÉ SUNSET EDITION – Wine & Cocktails, un encuentro pensado para disfrutar el atardecer entre vinos, coctelería, música y sabores este Viernes 14 de noviembre desde las 19:30 hs en el Patio de Frappé Pilar – Panamericana km 42,5 (Edificio Blue Building). Reservas por WhatsApp: 11 5806-6658

Se trata de una experiencia sensorial al aire libre. Un evento boutique diseñado para quienes disfrutan descubrir vinos, vivir experiencias y compartir momentos. Al aire libre, con música, y el encanto del atardecer, los invitados podrán degustar vinos, cocktails y espumantes seleccionados especialmente para la ocasión.

Participarán bodegas y marcas destacadas del mundo del vino y la coctelería:

• Vistalba

• Marchiori & Barraud

• Kaiken

• Cruzat

• La Fuerza Vermouth

• Sur Gin

• Mumm

• Emilia Cocktails

La propuesta se marida con finger foods y productos gourmet, como:

• Gauchitas (papas fritas gourmet)

• Lacasa (chocolates)

VALOR Y RESERVAS

Entrada: $38.000

Incluye degustación de vinos y cocktails + picada + chocolates.

Los cupos son limitados para asegurar una experiencia personalizada.

SOBRE FRAPPÉ

Frappé es una vinoteca y espacio de experiencias que combina selección de vinos, delicatessen gourmets y eventos culturales. Con una fuerte impronta en la curaduría y puesta en escena de cada propuesta, Frappé se posiciona como un lugar donde el vino trasciende la compra: se vive, se aprende y se comparte.