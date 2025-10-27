Sheraton Pilar celebra 25 años: Más de 1.000.000 de huéspedes y 10.000 eventos en su historia

Sheraton Pilar Hotel & ConventionCenter celebra su 25º aniversario reafirmando su compromiso con la excelencia y la hospitalidad. Desde su apertura en el año 2000, el hotel ha sido testigo del crecimiento de Pilar y ha marcado un hito en la industria hotelera, consolidándose como el destino preferido tanto para viajeros de negocios como para escapadas de placer.A solo 40 minutos de la Ciudad de Buenos Aires y rodeado de amplios espacios verdes, el

hotel se distingue por su oferta integral de servicios. Con 141 lujosas habitaciones

distribuidas en cuatro categorías, Sheraton Pilar combina confort, excelencia y atención

personalizada. Entre sus instalaciones, destacan su piscina externa de 240 m2, su

exclusivo Health & Spa con piscina interna climatizada y gimnasio de última generación, centro de convenciones con 11 espacios y capacidad para hasta 1200 personas, y su sector

para los más pequeños. Su variada propuesta gastronómica, que incluye Don Giovanni Ristorante, Las Vasijas Restaurante, Lobby Bar y La Federala Parrilla, ofrece una fusión de sabores internacionales y argentinos en un entorno sofisticado.

Sheraton Pilar no solo ha sido un referente en la hotelería de zona norte, sino también un actor clave en el desarrollo de Pilar como destino de turismo y negocios. Nuestro compromiso sigue siendo ofrecer una experiencia de primer nivel a nuestros clientes», afirma Juan Mirenna, presidente y fundador de Sheraton Pilar.

Proyección al futuro: renovaciones y crecimiento

En el marco de su 25º aniversario, Sheraton Pilar inicia una nueva etapa de

transformación. Desde 2024, comenzó un ambicioso proceso de reconversión total, con

una inversión estimada en 2,5 millones de dólares entre 2024 y 2025, y un plan de

inversión adicional de 3 millones de dólares para 2026.

Este aniversario no solo es una celebración, sino también el inicio de una nueva etapa de crecimiento. Desde el año pasado estamos llevando adelante un plan de renovación

integral que continuará este año con la modernización de diversos espacios, mejoras en

infraestructura y tecnología, y que en 2026 se extenderá a la totalidad de nuestras

habitaciones y otras áreas claves del hotel", explica Marcelo Mirenna, director y fundador del hotel.

Por otra parte, Sheraton Pilar recuerda sus raíces con un dato histórico clave: en su

construcción inicial, se invirtieron más de 40 millones de dólares, una apuesta que lo

consolidó como el hotel más emblemático de la zona norte del Gran Buenos Aires.

Un legado de excelencia y crecimiento Desde su concepción, Sheraton Pilar fue diseñado y construido con los más altos estándares de calidad y la mejor tecnología. Cada detalle del proyecto fue pensado para ofrecer una experiencia cinco estrellas, combinando confort, innovación y excelencia en el servicio. El hotel fue inaugurado intencionalmente a comienzos del año 2000, coincidiendo con el cambio de milenio, y su obra se completó en un tiempo récord de 13 meses. El prestigioso estudio Daniel Piana & Asociados estuvo a cargo del diseño original y actualmente trabaja nuevamente en su renovación.

A lo largo de estos 25 años, Sheraton Pilar ha sido el epicentro de innumerables eventos

corporativos y sociales. Ha recibido a más de 1.000.000 de huéspedes y ha albergado

más de 10.000 eventos corporativos y 1.500 eventos sociales, convirtiéndose en un

referente para convenciones y eventos de todo tipo. Además, ha sido casa de equipos deportivos de elite como Los Pumas durante más de 15 años y ha recibido a importantes clubes de fútbol como Boca Juniors, River Plate, New York Red Bulls, y a varios

seleccionados internacionales. En 2024, fue elegido por la Conmebol para hospedar a

Botafogo, campeón de la Copa Libertadores.

El hotel ha recibido a destacadas figuras de la política nacional e internacional —entre

ellas ex presidentes, economistas, ministros y embajadores—, así como a reconocidas

celebridades y artistas de todo el mundo. Asimismo, sus instalaciones han servido como

escenario para la filmación de programas de televisión, películas y publicidades de las

principales cadenas de Argentina.

Innovación y compromiso con la comunidad

Sheraton Pilar se ha caracterizado por su capacidad de innovación constante, con

iniciativas como sus Veladas Exclusivas, donde han participado artistas de renombre

como Elena Roger, Alejandro Lerner, Fabiana Cantilo, Valeria lynch, Los Pericos y

Vicentico. También ha sido pionero en la realización de festivales musicales en sus

jardines, destacándose las fiestas OASIS; y sus reconocidos eventos de fin de año.

El próximo viernes 7 de noviembre, Sheraton Pilar Hotel & Convention Center celebrará su 25° aniversario con la velada exclusiva “Momentos que brillan”, una propuesta que invita a revivir los recuerdos y experiencias especiales que los huéspedes y la comunidad han compartido a lo largo de estos años en el hotel.

El evento, que se realizará en el Salón Los Girasoles con capacidad para hasta 500

personas, reunirá principalmente a invitados reconocidos que formaron parte de la

historia del hotel, junto con una cantidad limitada de entradas a la venta, reforzando el

carácter exclusivo de la celebración.

Como espectáculo central, se presentará “Divas de todos los tiempos”, un show

elegante, vibrante y lleno de talento, producido por Peter Macfarlane Esq. MBE y

Georgina Ros Artayeta, reconocidos por sus espectáculos de gran nivel internacional. Las

artistas —bilingües y de trayectoria internacional— rendirán homenaje a las grandes

voces femeninas de la música con interpretaciones en vivo, coreografías impactantes,

puesta en escena deslumbrante y vestuarios de alta costura, ofreciendo una

experiencia única y memorable para todos los presentes.

El hotel ha mantenido un firme compromiso social con la comunidad de Pilar,

colaborando activamente con fundaciones y entidades locales. Su rol en el desarrollo de la

ciudad ha sido fundamental, posicionándose como un punto de referencia clave en la

región.

A lo largo del año, se llevarán a cabo diversos eventos especiales para conmemorar este

25º aniversario. Sheraton Pilar Hotel & Convention Center celebra este hito junto a la

comunidad, sus huéspedes y colaboradores, reafirmando su liderazgo en la industria y su

compromiso de seguir creciendo con la mirada puesta en el futuro.