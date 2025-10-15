Sheraton Pilar celebra el Día de la Madre con un almuerzo especial en Las Vasijas Restaurante

El próximo domingo 19 de octubre, Sheraton Pilar Hotel & Convention Center invita a celebrar el Día de la Madre con una propuesta gastronómica de primer nivel en Las Vasijas Restaurante. A solo 40 minutos de la Ciudad de Buenos Aires y rodeado de amplios jardines, el hotel se convierte en el escenario ideal para agasajar a mamá con un almuerzo

inolvidable.

El buffet especial del Día de la Madre se servirá de 13:00 a 15:30 h, ofreciendo una extensa variedad de entradas, platos principales y postres, junto a bebidas sin alcohol, una selección exclusiva de vinos y café. Como valor agregado, quienes asistan podrán disfrutar del acceso a los jardines del hotel y al espacio Sheratoons, abierto de 12:00 a 16:00 h, para que los más chicos también vivan una jornada memorable.

Una propuesta gastronómica excepcional

El buffet se distingue por su amplitud, calidad y equilibrio entre clásicos tradicionales y sabores innovadores. Entre las opciones frías se incluyen una variada selección de ensaladas, escabechados, mariscos, fiambres y quesos, además de preparaciones especiales como salmón ahumado y marinado, vitel toné, hummus, berenjenas asadas, quiche capresse, scons de salmón con tártara y rúcula, y queso brie con chutney de frutos rojos.

Entre los platos calientes se destacan el bife de chorizo tiernizado al horno en sus jugos, la bondiola de cerdo rellena de ciruelas, panceta y tomates secos con salsa de mostaza, miel, naranja y menta, los crepes de espinaca y ricota con pomodoro y monray, el filet de mero en tempura cítrica con dill, jengibre y teriyaki, el revuelto de gramajo, el risotto cremoso de espinaca con vegetales de estación, el puré de batatas toffee con garrapiñada de frutos secos y manzanas asadas, y el conchiglione en salsa cítrica con notas de jengibre y langostinos.

Para los más chicos, el menú incluye milanesa de pollo crispy con papas fritas y spaghetti con crema. Como cierre dulce, se ofrecerá un campo de tulipanes con sabores de maracuyá, chocolates, frutos rojos, pistaccio, dulce de leche, mango, coco, manzana verde, pomelo, cítricos, amarenas, café y vainilla, además de una selección de macarons y frutas frescas.

Los precios van desde $89.000 para adultos y $45.000 para menores de 4 a 12 años, con la posibilidad de abonar en 3 cuotas sin interés con Visa, Mastercard y Diners (solo tarjetas

bancarizadas). Además, incluye estacionamiento bonificado. El sistema es prepago y no

reembolsable. Las reservas se pueden realizar al +54 9 11 3135-3019.

Una experiencia superior que consolida a Sheraton Pilar como el destino elegido para celebrar momentos especiales en familia, en un entorno natural y con la excelencia gastronómica que caracteriza al hotel.

Más información en:

https://www.sheraton-pilar.com.ar/dia-dela-madre

Acerca de Sheraton Pilar Hotel & Convention Center:

Sheraton Pilar Hotel & Convention Center se encuentra estratégicamente ubicado a solo 40 minutos de la Ciudad de Buenos Aires (Panamericana Ramal Pilar Km 49.5, Pilar, Provincia de Buenos Aires), en el corazón de Pilar y rodeado de amplios espacios verdes y de importantes centros comerciales, empresariales y recreativos. Este hotel de 3 pisos ofrece 140 lujosas habitaciones distribuidas en 4 categorías, que se destacan por la amplitud de sus espacios y su estilo elegante y acogedor.

Además, se distingue por sus propuestas gastronómicas exclusivas, que combinan la alta cocina con un ambiente sofisticado, ideal tanto para una cena íntima como para reuniones sociales o corporativas.

Instagram: @sheratonpilar