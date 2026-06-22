Sheraton Pilar lanza el Menú Campeones para vivir el Mundial con el mejor sabor

Con la expectativa puesta en una nueva actuación de la Selección Argentina y la ilusión de ir por la cuarta estrella, Sheraton Pilar Hotel & Convention Center presenta el Menú Campeones: una selección especial de combos, promociones y platos pensados para acompañar cada partido o disfrutar de una salida diferente en el Lobby Bar. La propuesta estará disponible durante toda la temporada del Mundial.

El Menú Campeones reúne una selección de platos principales que incluyen agua o gaseosa y café, alfajor o tableta helada. Entre las alternativas se encuentran el ojo de bife braseado con crema de vino, corona de papa, hongos y tomates cherry asados ($49.000); las ribs de cerdo con salsa BBQ, mantecado de batatas toffee y coleslaw ($49.000); la ciabatta de lomo grillado con tomates frescos, mozzarella y jamón ($42.000); y la hamburguesa en pan de papa con cheddar, bacon y pepinillos ($42.000).

Entre las opciones para compartir, la carta brinda una picada para dos con quesos, fiambres y frutos secos ($49.000) y tres variedades de pizzas grandes: Pizza Campeona, de jamón crudo, rúcula, tomates secos, parmesano y muzzarella ($47.000), Pizza Titular, elaborada con jamón natural, muzzarella, aceitunas y morrón asado ($43.000), y Pizza Golazo, con muzzarella, tomate, albahaca y aceitunas negras ($40.000).

Los más chicos también tienen su lugar, donde el menú infantil incluye milanesa con papas fritas ($35.000), ñoquis de papa con fileto ($34.000; apto celíacos) y hamburguesa con cheddar ($44.000), todos acompañados con bebida y alfajor o tableta de helado.

Para el cierre dulce, el menú presenta el Intenso –sablée de chocolate, mousse de banana y soufflé de dulce de leche ($24.000)–, el Cubo Burbuja con bavaroise de dulce de leche, toffee con baileys y crocante de chocolate ($25.000), el Alfajor Freddo en versión clásica o White Dubai ($13.900), el alfajor argentino de dulce de leche con baño glaseado ($9.900) y los Franui de Rapanui en chocolate amargo, con leche o sin azúcar ($16.000; apto celíacos). Todas las opciones dulces incluyen una infusión a elección.

La propuesta de bebidas del Lobby Bar incluye una promoción de 4×3 en cócteles, vinos y cervezas. La carta ofrece el Punt e Mes Julep —con vermú, almíbar, agua con gas y cítricos—, el Citric Sunset —elaborado con vermú, naranja, lima y limón macerados en almíbar cítrico— y el Due Mondi —a base de London Dry Gin, Punt e Mes, almíbar de naranja y Bitter Angotura—, a $15.000 cada uno.

También se suma el clásico Fernet con Coca-Cola ($23.000), junto con copas de Trumpeter Cabernet Sauvignon, Malbec, Sauvignon Blanc o Chardonnay ($9.000),y una selección de cervezas artesanales e importadas, entre ellas Patagonia, Stella Artois, Heineken y Quilmes Stout, a $9.000 cada una.

Durante el Mundial, Sheraton Pilar se suma a la agenda futbolera con una propuesta gastronómica especial y la transmisión de los partidos, consolidándose como una alternativa para ser parte del torneo fuera de casa, a 40 minutos de la Ciudad de Buenos Aires.

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