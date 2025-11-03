Sheraton Pilar presenta “Exclusive Stay Offers” en el marco del Cyber Week

Sheraton Pilar Hotel & Convention Center anuncia el lanzamiento de “Exclusive Stay Offers”, una propuesta especial en el marco de Cyber Week que ofrecerá tarifas promocionales y beneficios adicionales para quienes reserven a través de su tienda online. La acción estará disponible del lunes 3 al viernes 7 de noviembre, con extensión durante el sábado 8 y domingo 9 del mismo mes.

Durante este período, los huéspedes podrán acceder a un descuento del 15% en noches

seleccionadas, válido para estadías los días domingo, lunes, martes, miércoles y jueves.

Tarifas preferenciales por tiempo limitado

● Tarifa original: $244.000 final

● Tarifa con 15% OFF: $207.400 final

Una estadía para disfrutar y relajarse

● Alojamiento para dos personas o Family Plan

● Desayuno buffet en Las Vasijas Restaurante

● Acceso al Health & Spa

● Sala de juegos equipada con mesa de pool, ping pong y metegol

● Estacionamiento

El horario de check-in es a partir de las 15:00 horas (los días domingo, a partir de las 18:00

horas), mientras que el check-out se realiza hasta las 12:00 horas.

De esta forma, Sheraton Pilar invita a disfrutar de una experiencia de descanso y servicios

de primer nivel en un entorno rodeado de naturaleza, con tarifas preferenciales por

tiempo limitado.

Para más información y reservas, contactarse vía whatsApp al +54 9 11 3135-3034.

Acerca de Sheraton Pilar Hotel & Convention Center:

Sheraton Pilar Hotel & Convention Center se encuentra estratégicamente ubicado a solo 40

minutos de la Ciudad de Buenos Aires (Panamericana Ramal Pilar Km 49.5, Pilar, Provincia de Buenos Aires ), en el corazón de Pilar y rodeado de amplios espacios verdes y de importantes centros comerciales, empresariales y recreativos. Este hotel de 3 pisos ofrece 140 lujosas habitaciones distribuidas en 4 categorías, que se destacan por la amplitud de sus espacios y su estilo elegante y acogedor.

Además, se distingue por sus propuestas gastronómicas exclusivas, que combinan la alta cocina con un ambiente sofisticado, ideal tanto para una cena íntima como para reuniones sociales o corporativas.

Instagram: @sheratonpilar