Sheraton Pilar presenta una nueva velada exclusiva con Los Pericos

Sheraton Pilar Hotel & Convention Center invita a vivir una experiencia única el próximo sábado 20 de septiembre, en el marco de su ciclo de veladas 2025. En

esta ocasión, el Salón Los Girasoles será el escenario de un show exclusivo de Los Pericos, una de las bandas más emblemáticas de la música argentina, que hará vibrar a los presentes con sus grandes éxitos y el inconfundible espíritu reggae que los distingue.

En esta oportunidad, la propuesta incluye un menú de 4 pasos especialmente diseñado para este evento (aperitivo, entrada, plato principal y postre), acompañado por una selección de bebidas: vinos Rutini Cabernet Malbec y Rutini Cabernet Sauvignon, espumantes Rutini Extra Brut, bebidas sin alcohol y café. Además, la velada se prolongará hasta las 3 de la madrugada con la música en vivo de DJ Amarante, completando una experiencia pensada para todos los sentidos.

Con 39 años de carrera y más de 3200 presentaciones en vivo, Los Pericos se han consolidado como una de las bandas más influyentes e icónicas del reggae/rock latino. A lo largo de su trayectoria, sus canciones han alcanzado los primeros puestos en los rankings de habla hispana, llevando a la banda a recorrer miles de kilómetros en giras por Latinoamérica, Estados Unidos, España, Rusia y muchos otros países. En cada presentación, han logrado llenar estadios, teatros y participar en algunos de los festivales más emblemáticos del mundo.

MENÚ DE LA VELADA

Menú Clásico

● Amouse bouche: Hummus de remolacha.

● Entrada: Nuestra bruschetta, langostinos grillados, tomate asado, cremosos de albahaca,

burrata, salmón ahumado, prosciutto 12 meses, cherrys asados, tostón gratinado y pesto de hierbas.

● Principales (elegir 1):

○ Ojo de bife braseado, salsa de vino y 4 hongos, zócalo de papa, verdeo y cheddar y

sus perlas de vegetales.

○ Risotto de cítrico con frutos de mar.

● Postre: Soufflé de maracuyá con centro de mango, baño espejo, brownie, merengue, salsa de naranja y polvo de macarons.

Menú Vegetariano

● Amouse bouche: Hummus de remolacha.

● Entrada: Nuestra bruschetta, tomate asado, cremosos de albahaca, burrata, vegetales, cherrys asados, tostón gratinado y pesto de hierbas.

● Principal: Risotto de cítrico con perlas de vegetales.

● Postre: Soufflé de maracuyá con centro de mango, baño espejo, brownie, merengue, salsa de naranja y polvo de macarons.

Menú Sin TACC

● Amouse bouche: Hummus de remolacha.

● Entrada: Nuestra bruschetta, langostinos grillados, tomate asado, cremosos de albahaca,

burrata, salmón ahumado, prosciutto 12 meses, cherrys asados, tostón gratinado y pesto de hierbas.

● Principales (elegir 1):

○ Ojo de bife braseado, salsa de vino y 4 hongos, zócalo de papa, verdeo y cheddar y

sus perlas de vegetales.

○ Risotto de cítrico con frutos de mar.

● Postre: Soufflé de maracuyá con centro de mango y bizcocho de coco, baño espejo,

brownie, merengue, salsa de naranja y polvo de macarons.

Los asistentes podrán disfrutar de mesas compartidas de hasta 10 personas, estacionamiento gratuito, 15% de descuento en hospedaje, financiación en 3 o 6 cuotas sin interés y un 5% de descuento abonando por transferencia bancaria.

Las entradas ya están disponibles y los precios van desde $260.000 + IVA por persona. Los cupos son limitados y el evento está destinado exclusivamente a mayores de 18 años.

Compra de entradas

Tienda online: sheraton-pilar.com.ar/productos/los-pericos

WhatsApp: +54 9 11 3135-3034

Mail: eventosespeciales@pilar.sheraton.com.ar

Teléfono: 02304 38 5000