Siguen los webinars de la Cámara Pyme de Pilar

La Cámara PyME de Pilar continúa con el Ciclo de Capacitaciones Gratuitas que se ofrecen todos los jueves a las 16 hs a través de Zoom. Este jueves 14 de mayo se brindará el webinar «Procedimientos preventivos de crisis. Resolución de conflictos», a cargo de Martín Sabaté. Inscripción gratuita aqui https://bit.ly/inscripcioncapacitaciones2020 y al final accederás al enlace para ingresar a la sala.

Durante la charla se hablará de Despidos, suspensiones, salarios, conflictos laborales y comerciales, acuerdos con el ministerio de Trabajo entre otros temas.

El Dr. Martín Alberto Sabaté es abogado Laboralista, titutar y fundador del Estudio Sabaté & Asociados. Titular y fundador del Centro de Formación Sindical. Recibido en la Universidad Católica Argentina. . Abogado Litigante de mas de 27 años de trayectoria. Ex Adjunto de Cátedra de Derecho del Trabajo en la U.C.A. (Cátedra Dr. Roberto Izquierdo). Ex Titular de Cátedra de Derecho del Trabajo en el A.C.A. de Gastronomía, Hotelería y Turismo. Ex Titular de Cátedra de Deontología en el A.C.A. de Gastronomía, Hotelería y Turismo. Ex Director de Relaciones Laborales del Municipio de Pilar. Ex Coordinador de Empleo del Municipio de Pilar. Asesor de la Cámara Pyme de Pilar

El ciclo cuenta con el apoyo de Pilar Emprende, la Cámara Argentina de Comercio, la Municipalidad del Pilar y la Cámara Empresaria del Parque Industrial de Pilar (CEPIP)