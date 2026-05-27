Sole Macchi llega al Club Unión de Presidente Derqui con una noche de stand up

El humor desembarca en Presidente Derqui de la mano de Sole Macchi, quien se presentará el próximo viernes 5 de junio a las 21 horas en el Club Social y Deportivo Unión de Presidente Derqui. El evento se desarrollará en la sede ubicada en Rivadavia 571, y desde la organización ya se encuentran disponibles las entradas anticipadas, que pueden solicitarse al 11-6151-2924.

La reconocida comediante llegará al escenario del histórico club derquino con un espectáculo de stand up, prometiendo una noche cargada de humor, anécdotas y situaciones cotidianas con las que el público podrá identificarse.

La presentación de Sole Macchi se suma a la agenda cultural y recreativa de la localidad, consolidando al Club Unión como un espacio que continúa impulsando propuestas artísticas y de entretenimiento para toda la comunidad.

Con una trayectoria reconocida dentro del circuito de la comedia nacional, la artista promete un show dinámico y cercano, ideal para disfrutar entre amigos o en familia.