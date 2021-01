«Soltar para ser feliz»  un libro para comenzar un 2021 más livianos

El pasado lunes 28 de diciembre, se transmitió por streaming a través de la página de Facebook y el canal de Youtube de Identidad Argentina, la presentación del libro “Soltar para ser feliz”, que tiene como autores al periodista y coach ontológico profesional, Mario Massaccessi, y a la Master Coach, Patricia Daleiro. El libro se encuentra en la tienda online de Ecosistema Cultural (https://ecosistemacultural.com) con una bonificación especial, que se extiende desde el día de la presentación hasta el 21 de enero 2021.

El evento virtual tuvo más de 600 inscriptos de todo el país, que fueron parte de la transmisión vía streaming y que puede volver a verse cuando lo deseen en el canal de Youtube y en la fan page de Identidad Argentina. (Volvé a ver la presentación en https://www.youtube.com/watch?v=0Iw2IJ_A-H4&t=1891s)

Durante la charla se compartieron experiencias vividas por los autores al escribir un libro que va por su tercera edición, y que se propone cambiar algo en la vida de quienes lo lean.

Guillermo Suárez, fundador y CEO de Identidad Argentina, dio apertura al evento, valorizando como un obsequio para la Institución poder concretar el encuentro. Hizo un especial hincapié en lo significativo que resultó desde Ecosistema Cultural, la presentación del libro en la fecha en la que se pautó. “En un emblemático fin de año, a modo de cierre, lo decidimos hacer a modo de agradecimiento y para hacer una reflexión de lo que fue un año difícil para todos, entendiendo a la Innovación y el Aprendizaje como factores clave para superar los obstáculos, para seguir mirando hacia adelante, soltar y reaprender de las experiencias”, expresó Suárez.

Como miembro de Identidad Argentina, dio las gracias tanto a Mario como a Patricia por estar dispuestos a compartir con cada uno, aquello que, en palabras de Guillermo, “nos permite identificar esa piedrita en el zapato que no nos deja avanzar, para poder sacarla de nuestras vidas”.

El evento tuvo como anfitriona a la Mgter. Melania Ottaviano, quien en una conversación muy amena con ambos autores, ahondó en cuestiones interesantes para entender qué experiencias atravesaron a quienes lo escribieron, y también a los lectores.

Tanto Mario como Patricia comparten en sus misiones personales la idea de ayudar a otros a generar el cambio, para poder cumplir con su propia misión. Hablaron de los cambios y de la felicidad, temas que trata mucho el libro. La fecha en la que fue lanzado fue clave para que cada uno pudiera hacer una introspección en el momento justo.

En su tercera edición, Patricia considera que los hechos se dieron para que se empiece el año con la idea de soltar, más livianos. Mario, por su lado, juega con la idea de que la presentación del libro se diera en el Día de los Inocentes, y considera oportuno que cada cual se replantee volver a la fuente de la inocencia, cuando se era felices sin darse cuenta, y en el caso de no serlo, poder pedir ayuda. Confiesa que en muchos de los talleres que brindaron tanto en cárceles, como en otros lugares, se encontraron con que muchas personas se dieron cuenta de que no estaban siendo felices. Y “Soltar para ser feliz”, se convirtió en una herramienta, un trampolín, un puente para cerrar esa primera etapa. Parece muy fácil decirlo, pero en la práctica es más difícil de lo que parece.

“Como seres humanos nos merecemos dos cosas: la libertad de elegir; y la felicidad para vivir. El libro apuesta a la libertad para poder decidir elegir cómo cada cual quiere vivir, y a partir de esa libertad ser feliz, porque todos lo merecemos”, sostiene Massaccesi.

Lo particular del libro, y lo cual lo vuelve mucho más interesante es que se habla de lo liberador que puede ser soltar, desde el proceso y las experiencias personales que atravesaron ambos autores, siendo espejo del otro. “Nosotros también transitamos el camino. Por lo cual acordamos contar lo que nos pasaba a nosotros con esos temas que nos tocan a todos de alguna manera”, confiesa Patricia.

Para Mario, fue todo un desafío correrse del lugar de periodista que relata historias de otros, para meterse en el papel de ser humano y también de coach ontológico que es, para poder reflejar en palabras lo que han experimentado como primeros protagonistas del camino que recorrieron para llegar a un lugar más hermoso y liberador.

Considera Mario que, “fue ponerle el cuerpo y asumir el compromiso de que nosotros también somos parte de esta historia, de la historia del soltar para ser felices”. Es decir, que no sólo es una historia que cuentan, sino que es una historia que, según ellos, “Vivieron desde la tapa hasta la contratapa”.

Tomando el ejemplo de la educación, los autores reflexionaron acerca de la importancia de estar dispuestos al cambio, aunque éste muchas veces duela. En un 2020 atípico, en el ámbito educativo los cambios fueron drásticos, pero en muchos casos sufridos, por lo cual para Patricia lo importante es poder estar más dispuestos al cambio. “Necesitamos aprender a navegar en la incertidumbre. Ya que lo único seguro es que no tenemos nada asegurado, salir de los formatos rígidos para poder trabajar en nosotros”, agrega la autora. Mario considera que es fundamental poder reconocer cuando algo no está funcionando bien, para así rediseñar y mejorar a futuro. Como es el caso de los medios de comunicación, que según el periodista, siguen poniendo la mirada en personajes que no merecen el prestigio que se les da, y sacan la vista de los docentes, personajes esenciales en la historia de un año tan particular como el 2020.

Más allá de los contras que uno puede encontrar en lo que fueron los últimos nueve meses del año, producto de la pandemia, también hizo que se volviera a la austeridad, y la misma provocó que se avivaran muchas cosas. La autora considera que sirvió para poner la lupa sobre cuestiones que como sociedad en la cotidianeidad se suelen ignorar, u “ocultar debajo de la alfombra”. “Es importante poder parar y de a uno empezar a cambiar lo que vemos que está mal. Ver cuál es nuestra postura frente a eso para ser responsables como sociedad de mejorarlo”, afirma Patricia.

El escribir el libro en conjunto fue una experiencia única para ambos autores, y describen el proceso como una aventura de ir soltando y caminando envueltos de emociones, entrelazando recuerdos, que también forman parte de su proceso de sanación.

De Editorial El Ateneo, Soltar es una palabra que está de moda, con frecuencia escuchamos frases como: “Hay que soltar el enojo”, “tienes que soltar el control” o “es mejor soltar el pasado”.

Muchas de las personas que ya leyeron el libro enviaron comentarios de gratitud, por entender que somos espejos del otro, y poder ver a los otros en nosotros mismos. Mario y Patricia consideran fundamental entender que todos somos humanos, y que estamos atravesados por las mismas circunstancias. “El dolor es democrático, el miedo es democrático, la ansiedad es democrática, y todos tenemos un pasado, una familia, y mandatos impuestos en nuestra vida. Reconocer esto es permitir que se abra una hermosa ventana para dejar de ver las cosas como que solo nos pasan a nosotros”, agrega Massaccesi.

Sacarnos la idea de que ser vulnerables es ser débil, porque solo quiere decir que nos pasan cosas, y poder darnos cuenta de que algo nos pasa es una forma de soltar. “Necesariamente tengo que ver qué es lo que me pasa, para poder elegir desde la libertad si lo quiero soltar, para ir por lo que realmente quiero”, finaliza Patricia.

Y como dice la frase, “un viaje de mil millas comienza con el primer paso”. Quizás ese primer paso sea leer el libro, y entender que no importa la edad, sino el tener la paciencia de estar dispuestos a reinventarnos.

Más sobre Ecosistema Cultural

Cabe resaltar que Ecosistema Cultural surge desde la innovación y el conocimiento, con la visión de ser el único proyecto en el país que integra el arte, la lectura y la educación para federalizar y democratizar la cultura en cada rincón de Argentina. En su esencia está trascender con el propósito de dar acceso a los productos culturales y de formación a cada persona y organización, con el propósito de brindar a todos los artistas, editoriales, creativos, productores, escritores, investigadores y hacedores culturales la oportunidad de difundir y promover sus creaciones.

Ecosistema Cultural inauguró su primera tienda sustentable, en el emblemático Barrio Alberdi (Santa Rosa 1498 esquina Chubut) de Córdoba, «La Docta». Esta tienda, 100% sustentable, ecológica y versátil, que se puede integrar a bares, espacios gastronómicos, identificándose con cada lugar donde se encuentre, se denomina «caja de tierra», por su fuerza como punto de encuentro e inspiración.

Por otra parte, el concepto de ecosistema surge de la mixtura y variación que se encuentra en el lugar, relacionando a todas las actividades que la cultura puede ofrecer. En este espacio se combinan tanto la lectura, como la educación y el arte. La fusión de estas tres áreas es la primera experiencia de este tipo en el país. Pero no solo esta característica lo vuelve interesante y novedoso, sino que también apostaron a la innovación a través de la tecnología, basado en un desarrollo sustentable, logrando una experiencia armoniosa para todo aquel que lo visite.

La idea, es que el público que se acerque a esta esquina pueda encontrar un espacio de relajación, donde nutrirse de la cultura en todos sus matrices, como así también pueda disfrutar de un café o un libro, intercambiando y vinculándose con otros. Buscan generar un microclima dentro de otro microclima donde permita revalorizar todos los aspectos de la cultura, la ecología, donde se tendrá la posibilidad de disfrutar de las pinturas, de un libro, de un buen café, de buenos aromas.

Es un proyecto que vienen pensando hace varios años, tiene sus raíces por el 2008. Es así, que las ideas al respecto del mismo fueron mutando y renovándose.

Tras varios años de trabajo, decidieron que el momento indicado para ser lanzado era durante plena pandemia.

Además de las tiendas físicas, cuentan con una tienda virtual: https://ecosistemacultural.com/. En ambas ofrecen un amplio catálogo de libros, cuadros y artesanías de diferentes géneros y características generales, como también cursos de capacitación y formación profesional. El desafío es superar los 50 mil títulos.

Redes institucionales:

Instagram: @ecosistemacultural

Facebook: ecosistema cultural

Twitter: EcoCulturalIa

Linkedin: ecosistema cultural

Mail: informes@ecosistemacultural.com

Acerca de Identidad Argentina

IDENTIDAD ARGENTINA (IA) se dedica a la investigación, desarrollo, difusión, asesoramiento e implementación de diversos servicios relacionados a la Industria del Conocimiento e Innovación, con el fin de contribuir, mejorar y trabajar colaborativamente en el desarrollo, transformación y crecimiento de las organizaciones públicas, privadas e intermedias, de Argentina.

IA se encuentra constituida por un equipo interdisciplinario con más de 20 años de experiencia profesional invertidos al fortalecimiento institucional e inteligencia territorial de organizaciones en el País.

Cuenta con Directores Regionales y una amplia red de Nodos Estratégicos en las provincias del país, con la convicción de que el conocimiento y experiencia territorial son esenciales para la construcción de estrategias y cumplimiento de objetivos.

IA busca ser usina de soluciones integrales, inteligentes, para el Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Territorial de las organizaciones en el País, promoviendo su crecimiento sustentable, económico e inclusivo. Sus valores primordiales son: Federalismo – Innovación – Institucionalidad.

Su propuesta de valor se constituye en tres áreas:

Por un lado, Desarrollo Organizacional, que contempla la Consultoría y Asesoramiento profesional a todo tipo de organizaciones, a través de una vasta red de Expertos en áreas disciplinarias afines a la transformación cultural, digital, conocimiento e innovación.

Por otro lado, Academia Identidad Argentina, a través de la cual brinda Programas de Formación profesional, tanto abiertos a la comunidad, como personalizados a cada organización, con más de 30 alternativas de cursos y talleres vinculados a especializaciones y expertise de alta demanda en el mercado, vinculadas a la Innovación y el Conocimiento. Las mismas se dictan en modalidad de estudio On Line, Blend y Presencial. Academia Identidad Argentina cuenta con su propio Sistema de Educación On Line, GEOEDUCA.

Asimismo, y desde la innovación, Ecosistema Cultural nace con la misión de federalizar y democratizar del Arte, la Lectura, la Cultura y la Educación en todo el país, a través de su Tienda Online www.ecosistemacultural.com, y su primera Tienda Sustentable, ubicada en Córdoba Capital, La Docta, en una esquina Patrimonio Cultural, del emblemático Barrio Alberdi. También con una amplia propuesta de Promoción, Gestión y Producción Cultural.

Datos de contacto:

Facebook: Identidad-Argentina

Instagram: @identidad.argentina

Spotify Identidad Argentina

Linkedin: Identidad Argentina

Twitter: IdentidadArgen2

Whatsapp: +54 911 5596 9538

Web: http://identidadargentina.com.ar/