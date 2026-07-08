Somos Red y otra Feria Solidaria a beneficio de ROSPI

Con el objetivo de recaudar fondos para continuar con su labor comunitaria, las organizaciones Somos Red y R.O.S.Pi. (Red Ortopédica Solidaria Pilar) realizarán una nueva Feria Solidaria el próximo jueves 9 de julio, de 11 a 15 horas, en la Iglesia Puerta Abierta, ubicada en la esquina de Álvarez Thomas 652 y Medrano, barrio Lucchetti, Villa Rosa.

Durante la jornada, los vecinos podrán recorrer distintos puestos atendidos por voluntarias, donde se ofrecerán prendas de moda circular a $ 1000 a beneficio de ROSPI.

Además, habrá stands con productos textiles de producción propia confeccionados por voluntarias de la Red de Costureras de Pilar.

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Uno de los principales beneficiarios será R.O.S.Pi., entidad que brinda asistencia a personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad mediante la entrega y recuperación de elementos ortopédicos, promoviendo la inclusión y mejorando la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

La feria también busca fortalecer el trabajo de la Red de Costureras Solidarias de Pilar, un espacio integrado por mujeres emprendedoras y voluntarias que confeccionan productos textiles y desarrollan proyectos de capacitación e inclusión laboral.

Desde la organización informaron que todos los artículos del sector de Moda Circular, tendrán un valor de $1.000, una propuesta pensada para que toda la comunidad pueda colaborar mientras adquiere productos útiles y de calidad.

Quienes no puedan asistir y deseen colaborar con las instituciones también podrán hacerlo mediante el alias ac.somosred.mp.

La invitación está abierta a toda la comunidad para compartir una jornada solidaria, apoyar el trabajo de las organizaciones locales y contribuir, con una compra, a que puedan seguir desarrollando proyectos en beneficio de quienes más lo necesitan.

Datos de la feria

Fecha: Jueves 9 de julio

Horario: De 11 a 15 horas

Lugar: Iglesia Puerta Abierta (Álvarez Thomas 652 y Medrano, barrio Lucchetti, Villa Rosa)

Valor de los productos del sector Moda circular: Desde $1.000

Consultas: 11 6742-7635