Sumemos lanzó su campaña en Pilar

Esta mañana, en su nuevo espacio en Pilar centro, la agrupación vecinal Sumemos Pilar presentó en un breve acto al aire libre a sus primeros precandidatos a Concejales dando inicio oficial a su campaña para las PASO. Quienes estuvieron a cargo del pequeño acto fueron Marcelo Pérez, titular del Club Atlético Pilar; la artista Silvina Ceraso; y el reconocido comerciante de Manuel Alberti, Daniel Buyatti que ocupan los primeros puestos de la Lista 807.

Pilar Hoy Noticias estuvo en la presentación en la cual el primero en tomar la palabra fue Daniel Buyatti, quien dijo que «con 47 años viviendo en Pilar, vamos a tratar que siempre Pilar sea la ciudad que todos queremos, no importa dónde estemos viviendo y esa es la realidad. Desde las distintas ONG en las que estuve participando, tratar siempre de ayudar al vecino. Porque la realidad es, los problemas que tenemos todos, los problemas cotidianos de nuestros barrios ¿quién los soluciona? Nosotros queremos encontrarle solución a esos problemas».

Luego fue el turno de Silvina Ceraso, segunda precandidata a concejal de la lista. Comerciante, reconocida artista dentro del distrito. Su trayectoria dentro de la música y la cultura la comparte con un extenso trabajo en el ámbito solidario.

«Mucha gente me conoce acá en Pilar por mi trayectoria artística, más por la artística que por la solidaria. Y decidí participar en este hermoso grupo de vecinos que se llama Sumemos porque creo que tenemos que incentivar la empatía y poder ponernos un poquito en el lugar del otro. Es la primera vez que participo en política y quizás haré una política diferente de lo que estoy acostumbrada a hacer desde el trabajo solidario, desde ponerse en el lugar del otro, ayudar a cargar la mochila porque creo que el trabajo en conjunto y en equipo hace las cosas mucho más fácil para todos», comenzó.

«Mi trayectoria a nivel cultural me enseñó que en la cultura no hay en absoluto diferencias de clases sociales. He cantado en lugares súper humildes hasta en lugares que no lo son tanto y puedo asegurarles que la gente es exactamente la misma. Entonces, la idea es trabajar juntos, poder llevar las necesidades, la voz de cada vecino de Pilar, para que podamos solucionar todo lo que ellos necesitan y estoy dispuesta a poder aprender, cómo les dije a todos, y hacer lo mejor para el partido de Pilar que me recibió hace 21 años, ya es un lugar que lo siento mío y de verdad que lo quiero mucho», concluyó.

Por último, Marcelo Pérez, primer precandidato a concejal de Sumemos, vecino conocido por todos en Pilar, empresario, que atraviesa su primera experiencia en la política luego de su gestión dentro del club Atlético Pilar.

«Este año he decidido poder volcarme y empezar a dar mis pasos en política. Es importante devolverle a la ciudad que me cobijó toda mi vida, que está descuidada en los últimos años por la política tradicional», comenzó desde el púlpito.

«Estar en un espacio de vecinos con gente que es idónea en muchos aspectos y que puede colaborar en un crecimiento importante para toda la comunidad me llena de orgullo, así que creo que lo problemas de Pilar son muchos y estamos convencidos que todas las localidades tienen problemas y queremos que los problemas los podamos resolver. Para nosotros todos son importantes, los del KM 50, los del country, los del barrio, los del casco histórico, los problemas pueden ser distintos pero los problemas son importantes así que vamos a trabajar, queremos ser los garantes de los vecinos en el Concejo».

«Espero que nos voten, estoy seguro que la gente nos va a votar, sería un paso importantísimo para que este equipo que es Sumemos, que es la lista 807, pueda llegar al recinto para tratar de solucionarle los problemas a los vecinos», finalizó.

Después de la elección en 2017, donde el vecinalismo logró ser la primera fuerza política con boleta corta en superar las PASO en toda su historia, ahora vuelve para poner en agenda los problemas que preocupan a los vecinos y vecinas. «Queremos representar a los vecinos que quizás no confían tanto en la política tradicional y buscan un espacio que los represente todo el año, no sólo cuando hay elecciones. Nosotros caminamos a diario por la calle y sufrimos los mismos problemas que tiene el vecino común históricamente», señaló Ceraso, quien antes de desembarcar en la política es reconocida por su extensa trayectoria en el circuito artístico de Pilar, además de su aporte solidario y su actividad en el Club de Leones.

En tanto, Buyatti, ex Presidente de la Cámara de Comercio de Alberti recalcó la importancia de las instituciones para trabajar junto con la política. «Vivo hace 40 años en el mismo barrio y conozco de memoria la problemática de mi distrito. Es momento de que todos pensemos en un pilar unido y trabajemos para que eso ocurra. Por mi experiencia dentro de las instituciones hay un universo dispuesto a ayudarnos, solo tenemos que unir los dos mundos y trabajar hacia el futuro», puntualizó el referente de Rotary Club.

La lista de Sumemos está integrada por 20 precandidatos a Concejales y 8 a Consejeros Escolares.