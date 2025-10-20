El próximo sábado 25 de octubre desde las 20 hs, el artista pilarense Héctor Bacci propone una noche de Tablao Flamenco en Piantao Club Cultural (Jorge Newbery 1467, B1630 La Lonja, Provincia de Buenos Aires). Será el momento de la presentación de FLAMENCO MESTIZO (rumba flamenca) Entradas por Passline https://www.passline.com/eventos/flamenco-mestizo-y-leila-pajon
En esta ocasión, Héctor Bacci actuará junto a la talentosa bailaora Leila Pajon, estará Sofía Wernicke (Voz), Rodrigo Zacalino (bajo), Cristian Bacci (cajón) y Lara Cerviño (violín) cómo artista invitada.
Una noche de música y baile, condimentos necesarios para disfrutar con una propuesta novedosa y con excelentes artistas. Por más información y consultas comunicarse por las redes sociales https://linktr.ee/hectorbacci o al +54 9 11 5502-6856. Anticipadas aquí https://www.passline.com/eventos/flamenco-mestizo-y-leila-pajon