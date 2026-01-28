Tablao Flamenco Piantao Club Cultural

Las presentaciones de este 2026 continúan en Piantao Club Cultural, esta vez vuelve el Tablao Flamenco. La cita es el próximo sábado 7 de febrero a las 20 hs cuando se presentarán nuevamente Leila Pajón (bailaora) y el grupo Flamenco Mestizo integrado por Matías Guerrero (voz), Rodrigo Zacañino (Bajo), Cristian Bacci (cajón) y Héctor Bacci (guitarra). Entradas aquí https://piantaocc.com/event/49641-pena-en-piantao-hector-bacci Por más información y consultas comunicarse por las redes sociales https://linktr.ee/hectorbacci o al +54 9 11 5502-6856.
Piantao está ubicado en Jorge Newbery 1467, B1630 La Lonja, Provincia de Buenos Aires, y te espera para una noche llena de duende flamenco dónde podrás disfrutar de rumbas, fandangos, tangos flamencos, sevillanas y bulerías.
Un espectáculo único de la mano de Flamenco Mestizo y la destacada bailaora Leila Pajón con la
Cantante invitada Valentina Faes.