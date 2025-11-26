Te pido mil disculpas llega al Teatro Gran Pilar de la mano de Ceci Hace y Nahuel Ivorra

Este sábado 29 de noviembre, el público de Pilar tendrá la oportunidad de disfrutar de “Te pido mil disculpas”, el espectáculo de stand-up humorístico creado e interpretado por los comediantes Ceci Hace y Nahuel Ivorra. La función tendrá lugar en el Teatro Gran Pilar, ubicado en San Martín 657, a partir de las 21:00 hs.

Las entradas tienen un valor de $26.000 y pueden adquirirse de manera anticipada a través de la plataforma Plateanet. La obra posee una duración aproximada de 90 minutos y está recomendada para mayores de 16 años.

La dupla conformada por Ceci Hace y Nahuel Ivorra se ha consolidado en los últimos años como una de las más populares de la nueva generación de comediantes digitales. Su presencia en redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram, les permitió alcanzar una gran visibilidad gracias a sus videos humorísticos, que rápidamente se viralizaron y los llevaron a construir una comunidad de seguidores que hoy llena salas en distintas ciudades del país.

En 2023 decidieron trasladar su estilo y química a los escenarios, dando origen a esta obra que ya recorrió múltiples provincias y que ha recibido excelentes comentarios tanto del público como de la crítica especializada.

Ceci Hace (Cecilia), nacida en Buenos Aires, inició su camino en el stand-up en 2015, combinándolo durante varios años con su trabajo en el ámbito de la publicidad digital. Estudió Publicidad con orientación en Dirección de Arte, formación que influyó notablemente en su creatividad audiovisual. Durante la pandemia, sus videos comenzaron a multiplicarse en redes hasta alcanzar una enorme masividad. En ellos interpreta a “La Checha”, un personaje masculino que invierte los roles de género y parodia, mediante comportamientos exageradamente machistas, diversos estereotipos y actitudes cotidianas que forman parte de la cultura popular.

Nahuel Ivorra, por su parte, inició su trayectoria en el mundo del doblaje en 2011, donde desarrolló una sólida carrera prestando su voz a personajes de series animadas reconocidas. Entre sus interpretaciones más destacadas se encuentran Edric Blight en La Casa Búho, Penn Zero en Penn Zero: Casi Héroe y Rocket Raccoon en Hulk y los Agentes de S.M.A.S.H..A partir de 2017 comenzó a explorar el stand-up y, años más tarde —entre 2021 y 2022—, su contenido en redes sociales empezó a ganar notoriedad, consolidándolo también como creador digital.

Juntos, Ceci y Nahuel combinan sus experiencias, estilos y miradas para ofrecer un show dinámico, fresco y cargado de humor, donde alternan observaciones de la vida cotidiana, sketches, personajes y reflexiones cómicas sobre las relaciones, la convivencia y los comportamientos sociales contemporáneos. “Te pido mil disculpas” refleja esa química humorística que los caracteriza.

No te pierdas esta oportunidad de disfrutar un espectáculo único, lleno de humor, creatividad y una energía arrolladora para que todo el público de Pilar y alrededores puedan acercarse al Teatro Gran Pilar y ser parte de una noche inolvidable.