Tiana visitó Pilar junto al intendente Federico Achával

En plena campaña electoral para las elecciones del próximo domingo 26 de octubre, el intendente Federico Achával visitó ayer el Parque Industrial de Pilar y el Cenotafio de Malvinas junto a Jorge Taiana, primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria en la Provincia de Buenos Aires.

Durante la visita a la planta de Nueva Energía S.A., Achával señaló: «Creemos en una Argentina que crezca a partir de la producción, la inversión y el trabajo. En este contexto es muy importante defender la industria nacional que genera puestos de trabajo para los argentinos y argentinas».

«Seguimos sosteniendo que la política industrial y productiva en Argentina es fundamental para construir un país con desarrollo y oportunidades», remarcó el intendente.

En la recorrida, también estuvo también presente la secretaria General, Soledad Peralta.

También visitaron el Cenotafio de Pilar, una réplica exacta del Cementerio Darwin. Allí compartieron un emotivo encuentro con veteranos de Malvinas.

Durante la visita, el jefe comunal señaló: «En este espacio cada día rendimos homenaje a los héroes que dieron su vida por nuestra Patria». «Creemos que es muy importante seguir poniendo en valor esta causa que nos une como pueblo y reconocer a los veteranos que defendieron a la Argentina», destacó.

«Vamos a seguir defendiendo la idea de un modelo que reivindique nuestra identidad y nuestra soberanía», cerró, Achával.