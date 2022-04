Tips para descansar durante el fin de semana largo de Pascuas

Estamos en las puertas de un nuevo fin de semana largo de Pascuas. Para algunos, el momento de las merecidas vacaciones que no se pudieron tomar antes, para otros, una nueva posibilidad de descanso. Son muchas las personas aprovechan para descansar durante estos días, incluso haciendo una escapada turística. Ahora bien ¿cómo nos desconectamos y descansamos en tan poco tiempo?.

Para resolver esta cuestión, desde el Centro de Estudios Especializados en Trastornos de Ansiedad (CEETA), elaboraron un informe sobre cómo encarar los viajes realizados durante los días feriados y cómo organizarse para lograr concebir el descanso necesario durante los fines de semana largos, a pesar del corto tiempo de desconexión.

La Licenciada Gabriela Martínez Castro, directora del CEETA (Centro de Estudios Especializados en Trastornos de Ansiedad) afirma que “es productivo hacer una escapada, a los fines del descanso, pero cuidado con las expectativas: no vamos a lograr el descanso que logramos en vacaciones cuando se trata de pocos días”, explica la especialista refiriéndose a las mini-vacaciones que suelen hacerse los días feriados, y que no siempre resultan como se esperaba.

“Los preparativos y las congestiones vehiculares pueden ser graves causantes de estrés en una pequeña escapada. Aunque cierto descanso se va a lograr, por el cambio de ambiente, eso refresca la rutina”, indica Martínez Castro.

Respecto a la cantidad de días necesarios para poder concebir un buen descanso, la licenciada explica que “se necesitan al menos quince días para lograr desconectarse: la primera semana aún se continúa con la inercia de la sensación de obligaciones y preocupaciones, y la segunda, se logra el verdadero descanso. Hay personas ansiosas o preocupadizas, que frente a las preparaciones previas, consideran más relajante quedarse en casa, lo cual de cierta forma, es verdadero”.

Luego abordó el tema del estrés que puede producir la etapa previa y realizar los preparativos, “la preocupación de no olvidar nada, y la anticipación mental de algún inconveniente/accidente durante el traslado o viaje nos estresa por anticipado”. Otro inconveniente puede llegar a ser la cantidad de familiares o participantes del viaje: “cuando la escapada incluye familia numerosa (cinco o más personas), resulta más estresante por la cantidad de cosas a llevar, a no olvidar, y por la sensación de necesitar satisfacer a tantas personas a la vez, en un corto período de tiempo”.

La Licenciada Gabriela Martínez Castro ofrece entonces una serie de tips para lograr desconectarse y aprovechar los viajes realizados durante estos cortos períodos de tiempo:

-Preparar las maletas con bastante anticipación, para lograr el descanso desde antes de salir de mini-vacaciones.

-Ser realista: pueden ocurrir cuestiones que hagan que no todo sea perfecto, tal vez el tiempo no alcance para cumplir con todas las actividades deseadas, no anticiparse negativamente a hechos por suceder, como accidentes, peleas, etc.

-Considerar que se dispone de pocos días, con lo cual, el descanso también será limitado.

-No viajar de noche, como prevención de tensión nerviosa y accidentes.

-E ingerir pequeñas dosis de carbohidratos para disminuir la ansiedad de llegar, durante el viaje, que debiera ser parte del descanso.

