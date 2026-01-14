TOMMY HILFIGER desembarca en Palmas del Pilar

Palmas del Pilar, destino de compras y lifestyle en Pilar, anuncia la incorporación de TOMMY HILFIGER a su mix comercial, en línea con su estrategia de continuar fortaleciendo su propuesta y elevando la experiencia de quienes eligen el shopping como punto de encuentro y consumo en la zona.

El nuevo local está ubicado en el Nivel 1 y cuenta con una superficie de 100 m², con una oferta que incluye indumentaria femenina y masculina, además de calzado y accesorios. Esta incorporación se suma al plan de Palmas del Pilar de seguir ampliando alternativas con marcas reconocidas, consolidando una propuesta cada vez más robusta para sus visitantes.

La tienda está alineada con el concepto de diseño global de la marca, con una arquitectura de líneas limpias, estética moderna, luminosa y espaciosa, e inspiración en el estilo de vida náutico.

Entre sus colecciones de hombre y mujer Spring 2025 pueden encontrarse prendas del estilo clásico norteamericano con una fuerte inspiración náutica y preppy.