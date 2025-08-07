Torneo de Ajedrez y movida solidaria por el Día del Niño en Derqui

Este domingo 10 de agosto el Club de Ajedrez Presidente Derqui realizará su Torneo Mensual con un agregado: recibirán donaciones para celebrar el día del niño. Desde las 11 hs en Sucre 265 recibirán juguetes nuevos o en buen estado, golosinas, libros infantiles y galletitas, budines productos para la merienda para coloaborar con la iniciativa de la Asociación Solidaria 8 de Diciembre que con el apoyo de la Red de Costureras Solidarias de Pilar celebra el día del niño cada año en la localidad.

Quienes deseen inscribirse al tornoe podrán hacerlo comunicándose al 11 6035 9065. Más info e inscripción online https://docs.google.com/forms/d/1GXOvZ5qk01U0i1TlS_9vnHSfWO-K9mCq6Vuw39CSBMM/viewform?edit_requested=true

El costo de la inscripción es de $4000 para público en general y de $ 3000 para socios de la entidad.

Habrá Buffet Económico.

La cita es a las 11 hs para comenzar el Torneo a las 12 hs del domingo próximo. RITMO 12 MIN + 3 SEG – SISTEMA SUIZO 7 RONDAS

El evento cuenta con el auspicio de Ferretería Lima

Más información en las redes del Club Ajedrez Presidente Derqui