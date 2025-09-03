Torneo de Golf a Beneficio de la Investigación Médica CONICET – Austral

El jueves 25 de septiembre desde las 9.30 hs en el Jockey Club de San Isidro, se llevará a cabo el Torneo de Golf a Beneficio de la Investigación Médica, en apoyo a las investigaciones del Instituto de Investigación en Medicina Traslacional, con doble dependencia CONICET – Austral.

El torneo busca recaudar fondos para las investigaciones médicas que se realizan en el instituto, con el fin de mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Interesados en patrocinar contactar a Lorena al 1164869390.

Para inscribirse como jugador por favor contactar a Miguel 1138910656. La inscripción tiene un costo de $ 75mil.

Se trata de un Torneo mixto con salida simultánea que se jugará en la Cancha Azul del Jocket Club de San Isidro, sin límite de HPC del que participarán empresas de de renombre y contará con la colaboración especial de Maru Botana

Programa del evento:

9:30: Acreditación y desayuno

11: Salidas simultánea

15:30: Coktail y entrega de premios.

Se finaliza con Sorteos.