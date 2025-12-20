Trabajo solidario conjunto le cambió la vida a las gemelas Moreno de Pilar

La Fundación Creciendo en Pilar recibió un pedido de ayuda por un caso de gemelas que tenían problemas de visión y necesitaban renovar sus anteojos. Ese pedido puso en marcha una cadena de favores que terminó con instituciones, empreas y particulares involucrados que le cambiaron la vida a estas vecinas.

Hay historias que empiezan en silencio, como un susurro que apenas se escucha en los pasillos del barrio. Y, sin embargo, terminan convirtiéndose en esas pequeñas epopeyas que te reconcilian con el mundo.

La de Milagros y Abril, las gemelas Moreno de Pilar, es una de ellas.

Todo nació con un mensaje. Con el gesto simple —pero siempre urgente— de Carla Ponsone, profesora del querido Tratado del Pilar (El viejo Oficial), ese Colegio donde tantas vidas se encuentran y se transforman.

Carla es la Presidenta de la Biblioteca Palabras del Arma, en Peruzotti, entidad que ha hecho muchísimas cosas junto con la Fundación, vió lo que otros no ven: dos chicas aplicadas, responsables, que estudian de tarde y trabajan de mañana, intentando sostenerse en medio de una realidad dura, demasiado dura para su edad. Y vio también algo más: que no podían ver.

Los anteojos que usaban estaban viejos, atrasados, desbordados por el crecimiento de sus dioptrías: nueve y pico una, siete y algo la otra. Una pared de neblina entre ellas y el mundo. Una barrera injusta.

Carla llamó. Pidió ayuda. Y ahí empezó la magia.

La Fundación Creciendo en Pilar movió sus resortes invisibles, esos que funcionan gracias a los héroes anónimos de siempre: comerciantes, profesionales, vecinos que no salen en la foto pero sostienen el alma de la comunidad.

El primero en dar un paso fue el doctor Ernesto García, oftalmólogo de Pilar, que abrió su consultorio sin preguntar nada. Revisó a las gemelas, trazó el camino de lo que necesitaban y lo hizo sin cobrar un peso.

Con las recetas en mano llegó el turno de Óptica Victoria, donde Enrique y Sofía Bagnera recibieron a las chicas como si las esperaran desde siempre. Ellas eligieron los armazones con una felicidad chiquita pero luminosa, sin saber que en realidad nadie pensaba cobrarles.

Cuando se quiso pagar, Sofía fue contundente:

—»De ninguna manera. Esto es un regalo de la familia Bagnera.»

Y así fue: un gesto silencioso, enorme.

Pero la cadena no terminó ahí.

Los marcos y las recetas viajaron a Opulens – Novar, la empresa de lentes de los hermanos Mauro y Diego Stábile, que desde hace años acompañan el programa Ver para Crecer de la Fundación. Allí, Damián Quatrín y Benjamín Stábile tomaron el caso como propio.

En cuatro días, fabricaron unas lentes con tecnología pilarense que se exporta a Europa, tecnología de última generación; livianas, finas, sin esa forma de «cola de botella» que tantas veces marca y estigmatiza. Lentes que no aplastan la nariz, ni pesan sobre la cara. Lentes que devuelven la dignidad.

Y también, claro: sin cobrar nada.

Cuando las gemelas se los pusieron por primera vez, ocurrió eso que nadie planeó, pero todos esperaban:

Milagros lloró.

Abril también.

No sólo por ver mejor. Por sentirse vistas.

La entrega final fue en el Colegio, el querido «Tratado del Pilar» (la vieja Escuela Nacional de Comercio y Bachillerato Anexo «Tratado del Pilar» -E.N.C. y B.A.-), donde las autoridades recibieron a las hermanas con el orgullo de quien ve que aún hay razones para creer en el otro. Fue un acto simple pero de esos que te aflojan la garganta.

Porque esta historia nunca fue de una sola persona. Es de todos.

De Carla.

Del doctor García.

De Enrique y Sofía.

De Mauro, Damián y Benjamín.

De Opulens, Novar, Óptica Victoria.

De la Fundación Creciendo en Pilar.

De cada eslabón que apareció cuando más se lo necesitaba.

Hoy las gemelas ven mejor.

Pero lo más importante es que ahora saben que el mundo también puede verlas a ellas.

Y que, a veces, la esperanza no llega en un milagro: llega en forma de manos que se unen.

Sobre la Fundación

La Fundación Creciendo en Pilar trabaja desde el 2011 por los niños del partido de Pilar, preferentemente por los que se encuentren en condiciones socioeconómicas desfavorables y con capacidades diferentes. Sus programas se llevan a cabo a través de la salud, la cultura, el deporte y la educación. Interactuando con todas las ONG’s del partido, creando alianzas estratégicas para optimizar recursos y fortalezas.

La entidad interactúa con diversas ONG’s generando sinergias; a la vez tiene sus puertas abiertas para recibir a todas aquellas personas que quieran colaborar desde el voluntariado con su tiempo, aportando ideas, proyectos y recursos.

Con las diferentes campañas y programas que la Fundación lleva a cabo, busca como objetivo en los niños: enseñar trabajando, aprender produciendo y construyendo su propio conocimiento.

La Fundación Creciendo en Pilar necesita de ingresos de fondos permanentes para poder llevar adelante sus programas y campañas, que están dirigidas a niños cuyas familias son de escasos recursos o totalmente carenciadas. La totalidad de los servicios que ofrece son gratuitos.

Para la recolección de recursos organizan eventos solidarios para recuadra fondos y campañas específicas para recaudar alimentos no perecederos. No siempre alcanza con los recursos que se consiguen a través de estos medios, es por ello que necesitan del apoyo de particulares o empresas a través de donaciones. La transparencia es una de las características de la Fundación, por lo cual tienen a disposición los balances de cada ejercicio económico con sus respectivas memorias descriptivas de las actividades efectuadas.

La Fundación Creciendo en Pilar, CUIT Nº 30-71208007-4, posee certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias, lo que determina la procedencia de los beneficios acordados a las entidades amparadas por los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Asimismo, el reconocimiento de la exención a las donatarias, validará para el donante la deducción de las donaciones, en dicho gravamen.

En la Argentina, podrán deducir de sus ganancias las donaciones efectuadas en cada año o ejercicio económico con el tope máximo del CINCO POR CIENTO (5%) de la ganancia neta del ejercicio previa a su cómputo.

Cualquier tipo de aporte que puedas hacer será muy bien recibido por la Fundación, el mismo puede ser desde ideas, programas y/o proyectos que tengan, parte del tiempo, conocimientos, contactos hasta la captación de recursos para solventar los diferentes programas.