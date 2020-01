Tras años de irregularidades buscan ordenar a los feriantes de la plaza 12 de octubre

Los puestos de la plaza 12 de Octubre y los food trucks fueron un tema de controversia durante el gobierno de Nicolás Ducoté. Hoy, con nuevas autoridades la operatorio se transparentaría y se pudieron conocer detalles de su funcionamiento y la «caja» que manejaba la dirección de Turismo por fuera del circuito legal.

Según pudo saber Pilar Hoy Noticias de boca de los mismos puesteros, cada emprendedor que tenía su carpa blanca en el centro de la plaza, abonaba $ 100 + 30 por los baños por día. Ellos estaban viernes, sábado y domingo, y si había feriados se sumaban más días.

Si bien las cifras no coinciden, todos aseguran que pagaban en negro, sin recibo, a una persona llamada Aldana Carrizo que vendría de Malvinas Argentinas y respondería a Fabián Martínez, el ex director de Turismo quien también sería propietario de un carrito ubicado en la plaza central.

La intermediaria cesó sus funciones (que no estarían encuadradas dentro del personal municipal) cuando desde la Secretaria de Desarrollo Económico se aseguró que nadie tenia que pagar.

Los mismos puesteros de la feria Tratado del Pilar (las carpas blancas) aseguraron que «Nada de recibo era $70 de baños públicos y $40 de seguridad que aparte nos robaron varias veces. Si no pagábamos nos sacaban», dijeron a este medio.

Sin embargo, ese dinero no habría ingresado a las arcas municipales, ya que también pudo saber Pilar Hoy que los fondos para pagar los baños químicos salían del presupuesto municipal tal como está establecido por la ordenanza sancionada en 2016 que regula a los artesanos de la Plaza.



Dicha ordenanza asegura que «las ferias de artesanías representan una salida económica para los artesanos locales y un importante incremento de eventuales compradores para el resto del comercio local con los beneficios que esto implica»

Aqui cabe hacer una salvedad, había 2 grupos en la plaza: las carpas blancas que manejaba la Dirección de Turismo y denominó a este espacio Paseo del Tratado y que surgieron durante la gestión de Nicolás Ducoté, y los artesanos que estuvieron desde hace años (antes sobre la calle Belgrano) que pertenecen a la Asociación Civil “Artesanos Plaza 12 de Octubre” y que montan la feria «Artesanos de Pilar» (los puestos verdes).

La ordenanza también indica que «queda prohibida la elaboración y/o venta de productos alimenticios», sin embargo en mas de una oportunidad, en estas carpas blancas del medio hubo venta de salames, quesos, etc.

Las nuevas autoridades se están reuniendo con las diversas facciones para conocer la situación y plantear nuevas pautas de trabajo.

Incluso, para «embarrar la situación» comenzó a circular un mensaje (que sería enviado por los integrantes del gobierno anterior y que vieron terminado su negocio) diciendo, de manera mentirosa, que la plaza quedaba liberada.

«Buenas noticias. TODOS PODEMOS IR LOS FINES DE SEMANA A LA PLAZA DE PILAR. La secretaria de desarrollo económico decidió liberar cupos de artesanos y feriantes. No es necesario llevar gazebo ni estar anotado. Hay reempadronamiento, vayan los que quieran estar, se ubican y cuando pasen de Desarrolla Económico censan. Nos vemos ahi».

Este mensaje fue desmentido por fuentes oficiales ya que no se liberó ningún cupo sino que se está buscando regularizar la situación y para eso se procederá a un reempadronamiento.

La Ordenanza también dispone «Crear un registro de artesanos autorizados y fiscalizados por la autoridad de aplicación», sin embargo según pudo saber Pilar Hoy Noticias los puestos del medio (las carpas blancas) no estarían empadronadas. El registro habia sido promovido por el gobierno de Ducoté a través de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Por mayo de 2017, el gobierno de Ducoté relanzó el Registro Único de Artesanos Municipal. En ese momento, la información oficial decía «En línea con el objetivo de que los todos los trámites que se realizan en la Municipalidad del Pilar sean más simples, previsibles y transparentes, la Dirección de Habilitaciones Comerciales y el Programa de Desarrollo de Circuitos Comerciales Urbanos dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico relanzaron el Registro Único de Artesanos Municipal.»

Esto claramente no ocurrió ya que en varias oportunidades, incluso, los artesanos denunciaron acciones «patoteriles» por parte del director de Turismo que los amenazaba. Este medio tuvo acceso a audios, capturas de pantalla y video con las pruebas de esta situación.

Además, según indicaban desde la web oficial, cada «artesano» recibía un stand metálico blanco de 2×2, pero los puesteros dijeron que esas carpas las tuvieron que comprar ellos con su propio dinero.

Ahora, desde Desarrollo Económico se estarían pensando en el reempadronamiento para brindar transparencia y posibilidades justas y equitativas a todos los emprendedores.

También pudo saber Pilar Hoy Noticias, que los food trucks trabajaban fuera de la ley más allá de todas las mentiras del gobierno anterior. Solo existía una declaración de Interés Municipal firmada por Lucía Ravina. Desde el gobierno actual informaron que no había legislación al respecto, ni aporte alguno para funcionar en la plaza.