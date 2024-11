Triple Oro para el pilarense Damián Falivene quien dominó el Mundial de Kickboxing

El pilarense Damián Falivene, más conocido como «el Samurai» en el ámbito de kick boxing, fue noticia en nuestro portal hace unas semanas porque buscaba sponsors para viajar a España al Mundial de la especialidad. Hoy ya regresó de su Primer Mundial en España con tres Medallas de Oro

«Pasó un viaje hermoso, con muchos recuerdos que van a quedar y experiencias muy lindas, peleé 5 veces: K1 vs Italia ; Kick Boxing vs Pakistán ; Full contac vs Paraguay ; Boxeo vs Hungría y Kick boxing vs España «, cuenta desde sus redes sociales.

Pilar Hoy habló con Damián Falivene, luego de llegar a la Argentina. El campeón que ha puesto el nombre de Argentina en lo más alto del kickboxing mundial, ganando tres medallas de oro en el World Championship Alicante 2024 en distintas categorías, cuenta su experiencia.

En diálogo con PilarHoy , Damián relata que fue «Una sensación muy linda y más haber compartido con la selección de nuestro país como así también con mis compañeros del dojo, una gran experiencia. Nos preparamos de gran manera para este mundial y los resultados se vieron reflejados. Fue un gran desafío el haber competido con grandes peleadores, algunos ya profesionales, pero creo que el objetivo se cumplió ya que pudimos conseguir 3 medallas».

“Nuestra próxima meta es poder viajar el año que viene a Tailandia que es la cuna del Muay Thai y competir en ese país. Es un anhelo que tenemos con nuestro equipo pero sabemos que con esfuerzo lo vamos a conseguir. Por último, les agradezco a todos los que me dieron una mano desde su lugar y ayudaron para que esta experiencia mundialista fuera posible.»

Damián Falivene demostró con su dedicación y esfuerzo que los sueños se pueden hacer realidad. Ahora con la vista puesta en su próxima meta en Tailandia, la comunidad tiene que seguir apoyando a este talentoso atleta en su viaje para continuar llevando el nombre de Argentina a lo más alto del kickboxing mundial.

Cómo se puede ayudar?

La colaboración de todos puede marcar la diferencia. Ya sea a través de sponsors, donaciones o difusión, cualquier apoyo será de gran ayuda para Damián y sus compañeros de equipo, quienes también han sido convocados para este importante evento. Para saber más: www.instagram.com/damianfalivene

Para más información y para saber cómo se puede apoyar a Damián, comunicarse al 1144781891

Conocé más de su carrera en https://www.instagram.com/damianfalivene/ y los interesados en colaborar su alias es: damianfalivene.mp