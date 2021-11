Una mirada al comercio electrónico en la Argentina bajo el ojo experto de Identidad Argentina

Identidad Argentina, organización nacional dedicada a la industria de la innovación y el conocimiento, a través de su experta María Laura Cornejo, Especialista en Marketing y Dirección Comercial emite este completo informe sobre la actualidad del comercio electrónico en la Argentina.

«El comercio electrónico en la Argentina es una gran oportunidad para las Marcas ya que la venta on line puede representar en muchos casos del 30 al 50% de la facturación total de una empresa dependiendo el rubro en el que se encuentre, inclusive hay muchas marcas que ya son 100% on line comercializando sus productos y servicios únicamente por su tienda on line sin locales físicos o showroom y con mucho éxito», comienza enumerando la experta María Laura Cornejo.

La mayor facturación en la Argentina se concentra en las zonas de AMBA y Centro. Sin embargo, se da en todas las zonas de la Argentina: Litoral, Patagonia, Noa y Cuyo registran facturación y vienen creciendo en igual medida que el acumulado de la venta on line en el total general del país.

Para tener en cuenta algunos números, en el primer Semestre del año en la Argentina se facturaron $631.788 millones

► un crecimiento del 101% con respecto al MID (promedio) 2020

Y 80.3 millones Órdenes

► un 47% más de órdenes de compra generadas en MID 2020

$5.222 Ticket promedio

► un 53% más que en MID 2020

120.9 millones Unidades vendidas

► un 31% más de productos vendidos que en MID 2020

Fuente: Cámara Argentina de Comercio Electrónico

Y esto lo trasladamos al mundo, el comercio electrónico mundial alcanza los 26,7 billones de dólares. El COVID-19 fue un gran impulsor de las ventas en línea. China y EE UU son los 2 países que más venden on line. En Latam Colombia es el país que más compra on line, desplazando a la Argentina que era el líder.

«En cuarentena países donde las restricciones fueron más severas, los compradores preferirían comprar en comercios de formato pequeño debido a su proximidad al hogar. Este es el caso de Argentina, donde el país era más estricto, como en Colombia y Perú. En países donde las acciones eran más flexibles, regionales, como México, los consumidores tenderían a favorecer los canales modernos. Resumiendo, el consumidor paso por 3 etapas: Prevención (donde lo que se compraba era alcohol, máscaras, barbijos, etc), Abastecimiento (Alimentos, Bebidas, Limpieza, Higiene ¿quién no recuerda los memes sobre la compra de papel higiénico) y Permanencia (compras de productos de Entretenimiento, Juguetes, Elementos de Gimnasio, y más adelante Muebles, Piscinas)», relata Cornejo analizando lo que ocurrió a raíz de la pandemia de Covid19.

Ahora bien, volviendo a la actualidad y con la proximidad de las fiestas de fin de año, van algunos tips para potenciar ventas en Navidad y Eventos On line o Fechas Claves :

– Trabajar con Objetivos

– Duplicar la inversión en Publicidad en esos días

– Ampliar los días que dura la promoción con Campaña Anticipo y Extendimos

– Comunicar en todos los canales la propuesta de esas fechas

– Adherirse a las campañas que hacen los marketplace

Cornejo le recomienda a una empresa que está por iniciarse en el comercio electrónico que»se apresure porque ya está tarde y quizás su competidor ya esté vendiendo online. Pero siempre hay esperanza, porque uno luego con una buena estrategia, trabajo y esfuerzo puede lograr liderar su rubro y categoría. Hoy hay muchas oportunidades y estaría bueno que cuanto antes esté vendiendo online, mejor».

Ahora bien, una vez que tengamos todo eso hay que llevarle tráfico a la tienda «ahí está bueno contar con una agencia o asesoramiento profesional que es lo que permite cumplir objetivos y hacer más eficiente todo. O también formar a mi equipo interno para que me ayude a cumplir mis objetivos de ventas», asegura Cornejo.Y la experta recomienda que una vez que incursiona en la venta online, «la tienda online tiene que tener el proceso de compra o de venta completo. Qué quiere decir esto? que el catalogo de productos, las descripciones, los precios, todo debe estar en la web. La gente debe poder seleccionar esto en el carrito, integrado con una plataforma de pago, con un correo para el envío para que uno pue pueda elegir el método y costo de envío porque si no está este proceso completo no es venta online, tal vez sea un catálogo de productos, mostremos lo que hacemos, pero la gente no podrá comprar 100% por internet».

«Para los que ya tienen su tienda, les recomendamos para potenciarla trabajar con objetivos de venta, tratar de alcanzarlos no solamente desde la plataforma online sino sumarse a los distintos marketplace como Mercado Libre que cuenta con una gran base de datos, el Marketplace de Facebook, tienda Naranja, eventos online como el de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico como ser el Hot Sale, Cyber Monday, Black Friday», invita la experta a la vez que asegura «en esos días uno puede duplicar o triplicar la facturación de un día común. También recomendamos utilizar sistemas o herramientas o aplicaciones que son de optimización o Benchmarking para monitorear la competencia, utilizar CRM para administrar las consultas de manera profesional, clasificar las bases de datos de clientes para optimizar la gestión del e-commerce y así obtener mejores resultados».

Por otro lado, «las redes sociales cumplen un papel muy importante en la generación de tráfico hacia la tienda online. Si uno lo maneja de manera profesional trabajar con Instagram Shopping, utilizar el redireccionamiento de las redes de las mismas tiendas, funciona mucho en varios rubros pero sobre todo en los de moda. Las redes sociales no son el único lugar desde donde llevar tráfico, adwords es algo que en muchos rubros tiene el doble de resultado respecto de las redes sociales, a excepción de la moda El emaiil marketing es otra opción, promociones, beneficios, códigos de descuentos juegan un papel clave», agrega Cornejo.

«Desde Identidad Argentina, con nuestra experiencia y equipo de profesionales podemos ayudar a una empresa a iniciar su venta on line con las herramientas, estrategias y presupuesto correcto. Para quienes ya están vendiendo ayudamos a mejorar resultados a través de la profesionalización de redes, campañas de adwords efectivas y aplicación de herramientas de optimización. Y para aquellos que quieren tomar posición de líder en su rubro y categoría podemos realizar benckmarking profesional y planes para lograrlo», continúa Cornejo, una de las más de 50 expertos que son parte de la cartera de profesionales con que cuenta la entidad en diversas áreas de expertise. Identidad Argentina ofrece el servicio de consultoría en el marco del Area de desarrollo organizacional en todo lo referente al marketing digital, e-commerce, brindando soluciones integrales en materia de innovación y conocimiento para todo tipo de organizaciones públicas, privadas y mixtas.

Acerca de María Laura Cornejo

María Laura Cornejo es Experta de Identidad Argentina

– Especialista en Marketing y Dirección Comercial

– Asesor de Marketing y Director de MKT FRANQUICIAS Agencia Consultora Especialista en Marketing de Marcas y Franquicias

– Miembro de la Asociación Argentina de Marketing

– Jurado de los Premios Mercurio

– Miembro del Directorio de la Cámara de Franquicias de Córdoba y Comisión de Comunicación de Cfcor.

– Experiencia en Marketing en Marcas como Femine, LOZADA Viajes, Junior B, Espacity, Sweet Sweet Way, CACHAVACHA, Casa Doce, Consecionarios Honda y Cordoba Design District entre otros. Experiencia con Marcas en otros países: Chile, Uruguay y EEUU.