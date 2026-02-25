Una nueva edición de FRAPPÉ SUNSET EDITION – Wine & Cocktails

Frappé presenta una nueva edición de su experiencia al aire libre: Frappé Sunset Edition – Wine & Cocktails, un encuentro pensado para disfrutar el atardecer entre vinos, coctelería, música y sabores. La cita es este viernes 27 de febrero a las 19.30 hs. en el Patio de Frappé Pilar – Panamericana km 42,5 (Edificio Blue Building). Reservas por WhatsApp: 11 5806-6658

Una experiencia sensorial al aire libre. Frappé vuelve a activar el patio del Blue Building con un evento boutique diseñado para quienes disfrutan descubrir vinos, vivir experiencias y compartir momentos.

Al aire libre, con música y el encanto del atardecer, los invitados podrán degustar vinos, cocktails y espumantes seleccionados especialmente para la ocasión.

Participarán bodegas y marcas destacadas del mundo del vino y la coctelería:

• Terrazas de los Andes

• Costa & Pampa

• Marantiquia

• Sin Reglas

• Colosso Wine

• Sottano

• Otronia

• Mosquita Muerta

• Beefeater

La propuesta se acompaña con una selección de finger foods y productos gourmet.

Valor y reservas

🎟 Entrada: $40.000 / 2 x $70.000

Incluye degustación de vinos y cocktails + propuesta gastronómica.

Los cupos son limitados para asegurar una experiencia personalizada.