Una nueva edición de FRAPPÉ SUNSET EDITION – Wine & Cocktails

Frappé presenta una nueva edición de su experiencia al aire libre: Frappé Sunset Edition – Wine & Cocktails, un encuentro pensado para disfrutar el atardecer entre vinos, coctelería, música y sabores. La cita es este viernes 27 de febrero a las 19.30 hs. en el Patio de Frappé Pilar – Panamericana km 42,5 (Edificio Blue Building). Reservas por WhatsApp: 11 5806-6658
Una experiencia sensorial al aire libre. Frappé vuelve a activar el patio del Blue Building con un evento boutique diseñado para quienes disfrutan descubrir vinos, vivir experiencias y compartir momentos.
Al aire libre, con música y el encanto del atardecer, los invitados podrán degustar vinos, cocktails y espumantes seleccionados especialmente para la ocasión.
Participarán bodegas y marcas destacadas del mundo del vino y la coctelería:
• Terrazas de los Andes
• Costa & Pampa
• Marantiquia
• Sin Reglas
• Colosso Wine
• Sottano
• Otronia
• Mosquita Muerta
• Beefeater
La propuesta se acompaña con una selección de finger foods y productos gourmet.
Valor y reservas
🎟 Entrada: $40.000 / 2 x $70.000
Incluye degustación de vinos y cocktails + propuesta gastronómica.
Los cupos son limitados para asegurar una experiencia personalizada.