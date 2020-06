UPCN le exige la renuncia a Alejandro Liendo del IMAP

El IMAP (Instituto Municipal de Administración Pública) sigue estando en el ojo de la tormenta y se suman críticas a la gestión de Alejandro Liendo. Luego que el Concejo Deliberante de Pilar rechazó la rendición de cuentas del ente descentralizado y las denuncias de irregularidades del concejal Iván Giordano, ahora se sumó UPCN Pilar exigiendo la renuncia del titular del organismo.

En diálogo con Pilar Hoy Noticias, Nazareno Terre, titular de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) Pilar dijo que «es un organismo destinado a la profesionalización del empleado municipal y hoy no está funcionando en un momento en el que la capacitación es fundamental».

«En un inicio el organismo estaba funcionando de manera normal, el año pasado en medio del proceso eleccionario comenzó a dejar de funcionar, pero las elecciones pasaron y eso se pronuncia. Hoy el empleado municipal necesita capacitación en seguridad e higiene, que funcione el FINES. Desde nuestro instituto de formación profesional estamos brindando cursos que perfectamente podría estar dando el IMAP», agregar Terre.

«Hoy con algunas aplicaciones no es tan complejo estar trabajando y brindando los cursos más favorables, sin hablar que no dan el FINES que sería muy bueno para los empleados municipales sin estudios. No solo nos debe capacitar en las áreas puntuales del trabajador municipal sino que también se podría brindar una ayuda para terminar la primaria, la secundaria y se podría hacer desde ese espacio», completa.

Terre también se refirió a los manejos del dinero «no está funcionando pero hay un flujo de dinero que no sabemos qué pasa. Si estuviera funcionando se entendería, pero como no están funcionando, vemos que hay dinero en ese organismo que no se usa».

«Tenemos pensado hacer el pedido formal por nota la semana próxima pidiendo la renuncia del titular, ya que al ser un ente autárquico solo apelamos a que den un paso al costado. Nosotros estamos a disposición de todo lo que sea beneficioso para el empleado municipal, pero eso ahora no está funcionando. Yo estoy feliz que haya un organismo que brinde capacitación, pero tiene que funcionar»

«Esta es una gestión que no funcionó y tiene que dar un paso al costado para que asuma otra gestión. Los empleados municipales tienen que tener el beneficio que les corresponde», finalizó Terre.

La denuncia de Giordano

Uno de los temas tratados en el recinto y puesto a la luz por el concejal del Frente de Todos Iván Giordano fue el costo de las horas cátedras de los profesores que oscilaban los 4000 pesos. Al respecto Terre explicó que «el costo depende del acuerdo de cada gremio con cada sector, pero nosotros solemos pagar entre 1000 y 1500 pesos la hora», había dicho a Pilar Hoy Noticias.

El concejal Giordano dijo que «en el año 2019, los ingresos ascendieron a 23.153.120 pesos, financiados en su mayoría por la administración central y por intereses financieros producto de plazos fijos. Y se gastaron 20.876.217 pesos. De esta manera el resultado financiero del ejercicio nos arroja 7.095.000 pesos al 31 de diciembre en el banco, pero una deuda flotante de 461 mil pesos».

Giordano dejó en claro con números concretos que «esto nos muestra que son malos administradores. El organismo se financio exclusivamente del tesoro municipal y de los intereses de los 11 plazos fijos que realizaron en un solo año. No producen, son malos administradores»

Y agregó «es preocupante que un organismo cuyo principal objetivo es la capacitación al trabajador municipal se haya dedicado a la timba financiera como su principal política pública: 11 plazos fijos en un solo año, cada 25 días, el IMAP tomó un plazo fijo».

Aún con el instituto cerrado, su personal sigue cobrando altos sueldos: «durante 2019 el promedio mensual de sueldo de cada jerárquico fue de 139.888 pesos, a esto hay que sumarle que a cada uno de ellos el organismo le da un teléfono móvil, le pagan su factura y además hay gastos de viáticos», denunció Giordano

Y sumó a la crítica diciendo que «en 3 años de gestión no pudieron implementar una plataforma de capacitación a distancia para los empleados municipales, plataforma que hoy, en plena pandemia, sería tan necesaria y utilizada».