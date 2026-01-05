Vacaciones 2026: Sheraton Pilar lanza una temporada con experiencias para todas las edades

Sheraton Pilar Hotel & Convention Center presenta su temporada de vacaciones de verano, disponible desde el 5 de enero y hasta el 22 de febrero, con una propuesta que combina relax, entretenimiento, gastronomía y actividades para todas las edades. Diseñado para disfrutar en familia, en pareja o con amigos, el hotel renueva su temporada con opciones integrales en un entorno rodeado de naturaleza, a solo 40 minutos de la Ciudad de Buenos Aires.

Actividades destacadas de la temporada: Fogón Nocturno y Kermesse

Durante enero y febrero, Sheraton Pilar vuelve a ofrecer dos de sus experiencias más emblemáticas, abiertas al público general y pensadas para toda la familia. Los martes, del 6 de enero al 17 de febrero, se realizará el Fogón Nocturno, que incluye menú criollo, bebidas, guitarreada con Héctor Bacci y artistas invitados, karaoke y propuestas especiales para chicos.

Los jueves, del 8 de enero al 19 de febrero, será el turno de la Kermesse Nocturna, con menú de feria, bebidas y más de diez juegos clásicos de kermesse. Las tarifas por actividad son de $60.000 para adultos y $35.000 para menores.

La Federala Parrilla: nuevo punto de encuentro gastronómico de la temporada Dentro de la oferta de verano, se suma también La Federala Parrilla, ubicada en los jardines del hotel y pensada para disfrutar de cenas al aire libre en un entorno natural. La propuesta ofrece una auténtica experiencia gastronómica argentina con clásicos de parrilla y sabores criollos. Estará disponible todos los viernes y sábados por la noche, de 20 a 00 h, desde el viernes 9 de enero hasta el sábado 28 de febrero. Reservas por WhatsApp: +54 9 11 3135-3023.

Alojamiento y servicios incluidos

Los paquetes de vacaciones de verano contemplan desayuno buffet en Las Vasijas Restaurante, acceso al Health & Spa —con piscina climatizada, hidromasaje, sauna seco y húmedo, sala de relax y Sheraton Fitness—, así como el uso de jardines y piscinas externas, entre ellas una piscina principal de 240 m2, piscina para menores, solarium húmedo y seco y Pool Snack Bar.

Las actividades recreativas incluyen fútbol, básquet, ping pong, pool, metegol, juegos de mesa y plaza de juegos. Todos los días, el Sheratoons Kids Club ofrece talleres, juegos en piscina, desafíos, búsquedas del tesoro y propuestas sorpresa. El hospedaje también incluye wifi y estacionamiento sin cargo.

Con tarifas desde $315.000 + IVA por noche, los huéspedes acceden a hospedaje para dos personas o Family Plan, desayuno buffet, acceso al Health & Spa, actividades al aire libre, Sheratoons Kids Club, piscinas internas y externas, además de beneficios exclusivos para estadías prolongadas. Las reservas pueden abonarse en 3 o 6 cuotas sin interés, o con 5% OFF adicional abonando mediante transferencia bancaria.

Beneficios para estadías consecutivas

Los huéspedes que reserven varias noches seguidas podrán acceder sin costo adicional a experiencias gastronómicas y recreativas. Con 2 o 3 noches de semana, podrán elegir entre el Fogón Nocturno o la Kermesse Nocturna. Con 2 noches de fin de semana, recibirán un almuerzo o cena bonificada en Las Vasijas. Con 4 o 5 noches, accederán a ambas experiencias: Fogón y Kermesse. Además, durante toda la estadía los huéspedes contarán con un 15% OFF en almuerzo y cena en Las Vasijas Restaurante.

Acerca de Sheraton Pilar Hotel & Convention Center:

Sheraton Pilar Hotel & Convention Center se encuentra estratégicamente ubicado a solo 40 minutos de la Ciudad de Buenos Aires, en el corazón de Pilar y rodeado de amplios espacios verdes y de importantes centros comerciales, empresariales y recreativos. Este hotel de 3 pisos ofrece 140 lujosas

habitaciones distribuidas en 4 categorías, que se destacan por la amplitud de sus espacios y su estilo elegante y acogedor.

Además, se distingue por sus propuestas gastronómicas exclusivas, que combinan la alta cocina con un ambiente sofisticado, ideal tanto para una cena íntima como para reuniones sociales o corporativas.

Dirección: Panamericana Ramal Pilar Km 49.5, Pilar, Provincia de Buenos Aires

Teléfono: 02304 38 5000

Instagram: @sheratonpilar