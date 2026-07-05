Vacaciones de Invierno en Hilton Pilar: una agenda con experiencias para toda la familia

Hilton Pilar presenta una nueva edición de su propuesta de Vacaciones de Invierno, con una

programación especialmente diseñada para que grandes y chicos disfruten de una escapada diferente a solo 45 minutos de la Ciudad de Buenos Aires. Talleres, actividades recreativas, gastronomía y experiencias exclusivas convierten al hotel en uno de los destinos más completos de la temporada.

Con una programación diaria de actividades y todos los servicios característicos de la marca Hilton, el hotel se convierte en el destino ideal para quienes buscan combinar relax y diversión sin necesidad de realizar largos viajes.

Un programa diseñado para toda la familia

El paquete Winter Holidays fue desarrollado para que cada integrante de la familia encuentre una experiencia a su medida. Desde el momento del check-in, los huéspedes pueden disfrutar de una estadía que combina confort, entretenimiento y bienestar.

La propuesta incluye alojamiento, desayuno buffet en Restaurant Leonforte, acceso a la piscina climatizada cubierta, Kids Club, Playroom, paruqe inflable, bicicletas para recorrer los espacios verdes del hotel, estacionamiento y Wi-Fi sin cargo, además del acceso al exclusivo Eforea Spa para huéspedes mayores de 15 años.

A lo largo de las vacaciones, el hotel ofrecerá una nutrida agenda de actividades recreativas coordinadas por su equipo de animación, permitiendo que cada día sea diferente.

Entre las propuestas se destacan para los más chicos:

 Parque inflable

 Talleres de masa junto a Masa Pop

 Taller de maquillaje y bijou

 Taller Snacktastic junto a Juliana

 Rondas musicales para bebés junto a Coplitas para Crecer

 Talleres de arte y manualidades

 Juegos musicales

 Taller de cocina

 Experiencia Mini Chef

 Búsqueda del tesoro

 Bingos familiares

 Noches de cine

Y para los adultos:

 Clases de golf

 Clases de coctelería

 Yoga

 Taller de skincare

La programación está pensada para reunir a toda la familia, alternando actividades para niños, experiencias compartidas entre padres e hijos y propuestas destinadas también a los adultos, logrando que cada huésped pueda vivir las vacaciones a su propio ritmo.

Una tarde para crear, jugar y compartir

Además de las propuestas incluidas para huéspedes, Hilton Pilar presenta una colección de experiencias disponibles para quienes deseen vivir una tarde diferente alrededor de su tradicional Té de la Tarde.

Estas experiencias especiales combinan gastronomía con actividades creativas y están disponibles con reserva previa:

 Magic Circus Show by Chiquito, una experiencia inspirada en el universo del circo.

 Bloom Bear Tea Party, donde cada participante crea un oso decorado con flores preservadas.

 Charm Tea Party, para diseñar y personalizar charms y accesorios únicos.

 Creative Deco Tea Party, una divertida experiencia de decoración creativa con técnica Decoden.

Cada propuesta incluye el exclusivo Té de la Tarde de Hilton Pilar y ha sido desarrollada para que niños, familias y amigos compartan un momento diferente.

Mucho más que una estadía

Con una agenda que combina entretenimiento, gastronomía, bienestar y actividades para todas las edades, Hilton Pilar vuelve a posicionarse como uno de los destinos más completos para disfrutar las Vacaciones de Invierno en la zona norte de Buenos Aires, ofreciendo experiencias que convierten una simple escapada en recuerdos para toda la familia.

Más información y reservas:

https://www.hiltonpilar.ar/category/Vacaciones-de-invierno

�� WhatsApp: +54 9 11 5764-6552

�� Sitio Web: www.hiltonpilar.ar

�� Ruta 8, km 60.5 – Pilar, Buenos Aires

�� (0230) 437 2900