Varieté Teatral por el Ni Una Menos: arte, reflexión y solidaridad en Pilar

En el marco de la semana de Ni Una Menos, el próximo viernes 5 de junio a las 21 horas se realizará una Varieté Teatral en Pilar, una propuesta artística que reunirá teatro, circo, música y compromiso social en una noche especial abierta a toda la comunidad. El encuentro tendrá lugar en IntegrArte, ubicado en Estanislao López 344, y contará con modalidad de entrada a la gorra consciente, promoviendo el acceso a la cultura y la participación comunitaria.

La actividad central será la presentación de “Queremos Hablar”, una obra con textos de Lole Echave y dirección de Martín Simeoni. La puesta en escena propone un espacio de reflexión y expresión en torno a las voces de las mujeres y las problemáticas sociales que atraviesan la actualidad.

El elenco está integrado por Elena Basso, Lole Echave, Agus González, Micaela Kaigar, Malena Reynoso, Natalia Ventura y Karina Vergara.

La jornada también incluirá la participación de Tresmu en la Cuerda, con una propuesta de circo-teatro, y Manada de Voces, un colectivo de canto integrado por mujeres que aportará música y emoción a la velada.

Además del componente artístico, la organización invita a los asistentes a colaborar con la campaña solidaria “El Hambre No Espera”, acercando un alimento no perecedero que será destinado a quienes más lo necesitan.

Desde la histórica Comedia del Pilar, que este año celebra sus 60 años de trayectoria, destacaron la importancia de generar espacios donde el arte funcione como herramienta de encuentro, concientización y transformación social.

La propuesta busca unir cultura, memoria y solidaridad en una fecha significativa, reafirmando el papel del arte como vehículo para visibilizar problemáticas sociales y fortalecer los lazos comunitarios.