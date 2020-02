Vecinos de La Loma piden poda de árbol que pone en peligro a los vecinos

En la calle Fiorini al 1700, en el Barrio La Loma de Villa Rosa, hay un árbol que creció tanto que sus ramas se caen ante cualquier temporal o un poco de viento. Los vecinos temen que se caigan sobre la casa o algún transeúnte.

«El árbol está sobre Fiorini y Calcagno, es un peligro ese árbol se puede caer encima de cualquier niño. Y no es que los vecinos no lo quieren cortar, sino que no tienen recursos para hacerlo», aseguraron los vecinos a Pilar Hoy Noticias.

Por este motivo, solicitan que desde el Municipio tomen medidas, además, la copa atraviesa cables que lo convierten en un peligro mayor.

«Los vecinos de la casa donde está el árbol no pueden pagar un podador ya que es carisimo y ellos tienen chicos chiquitos y están sin trabajo, cuando hay un poco de viento fuerte se caen ramas muy gruesas y como verán en cualquier momento se cae de lo alto que está. Es un peligro constante para esos niños que viven ahi y para los de la zona, les pido por favor tomen cartas en el asunto a la brevedad», dijo una vecina que se comunicó con Pilar Hoy Noticias.

Además, piden el mantenimiento de la zona lindera a Pilar de Este cuyos pastizales nadie corta.