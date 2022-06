Vecinos de Manuel Alberti piden asfalto en el barrio

Los vecinos del barrio El Rocío, ubicado en Manuel Alberti, piden que asfalten la calle Arteaga. Además, piden la colocación de desagües. A Pilar Hoy Noticias llegó un reclamo de los vecinos de la calle Arteaga quienes relataron que hace más de dos semanas la Municipalidad de Pilar comenzó a a asfaltar las calles de los alrededores, menos la calle Arteaga, que sigue sin ser asfaltada.

El objetivo del reclamo es que la calle Arteaga sea también asfaltada como las demás del barrio. No solo así, sino que piden también la colocación de desagües en la zona. “Estamos haciendo un reclamo por el asfalto ya que están asfaltando todo nuestro alrededor y nuestra cuadra no, y no entendemos el porque no va a ser asfaltada. Estamos luchando por el asfalto”, comentó Cintia, vecina de la calle Arteaga, en diálogo con Pilar Hoy Noticias acerca del objetivo del reclamo. “Nunca hicieron nada en la cuadra. Creo que todos tenemos derecho a esto y más si están trabajando acá alrededor y no se entiende porque a nosotros no”, agregó la vecina.

Asimismo, Abel Pino, otro vecino preocupado, plantea “Queremos una mejor calidad de vida para todos los vecinos de Pilar y de nuestro barrio”.

Por su parte, el vecino Hector Dario Brizuela también hizo su reclamo vía mail a nuestro medio “por este medio y enviando mis respeto a las autoridades del partido de Pilar, hago llegar mi reclamo con respecto a la pavimentación de la calle Arteaga, entre Misiones y Anchorena siendo un frentista afectado por el pésimo estado de la arteria antes mencionado desde ya muy agradecido”.

Pasan los días para los vecinos de la calle Arteaga que siguen sin tener asfaltada la calle, mientras que en las calles Misiones, Anchorena y Pedro Zanni, que son las de los alrededores, se está trabajando