Vecinos del Barrio Lumi de Derqui piden iluminación en las calles

Vecinos del barrio Lumi, en Presidente Derqui, denuncian que sobre la calle Roca hay una luminaria que no funciona desde hace más de 20 días. Su única vía de demanda es la que se brinda a través del 147 que está a cargo de la Dirección de Atención Vecinal, pero nadie contesta según denuncian los mismos vecinos.

Mabel López, vecina del barrio Lumi, indicó a Pilar Hoy Noticias que “el barrio Lumi de Derqui es una zona que nosotros pagamos como si fuera residencia y no tenemos luz en la calle. Y la poca que hay no está funcionando”.

Además, cuenta que la oscuridad allí es tal que a los vecinos les da miedo pasar por esa zona. “Yo vivo pegada a la vía, es una oscuridad total, la gente tiene que pasar y tiene miedo”, afirma.

López, que vive en el barrio hace 16 años, declaró a Pilar Hoy Noticias que siempre tuvieron problemas similares, pero que antes la forma de comunicarse con el 147 era más simple. “Llamo al 147 y no me contestan, me hacen pasar cuatro o cinco horas con el teléfono y después se corta”, expresó la vecina quién aún no pudo dejar asentado el reclamo.

Mabel López se encarga de llamar todos los días al 147 ya que el no tener luz no solo la perjudica a ella y a los vecinos, sino también, a las personas que pasan por ahí. Lo único que pide es “que por favor se pueda usar el 147 para que el ciudadano se comunique”.