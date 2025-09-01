Visita a la Casa de Desarrollo Humano de Salas

La primera candidata a concejal por Fuerza Patria Pilar, Soledad Peralta visitó, junto al intendente Federico Achával, la Casa de Desarrollo Humano Santa Catalina en el barrio Salas de Lagomarsino. Allí, compartieron una jornada con las mujeres que participan de distintos talleres.

Junto a las vecinas, Peralta expresó: “Estos espacios son muy importantes para transformar nuestros barrios, generan contención y brindan herramientas, para que los vecinos y vecinas puedan capacitarse en oficios que les permitan fortalecer sus economías familiares”.

Asimismo, Achával destacó: “Vamos a seguir generando políticas públicas como esta, porque son transformadoras para la comunidad y nos permiten construir una sociedad más solidaria”.